सोल : एलजी डिस्प्लेने जाहीर केले आहे ( LG Develops Invisible Sound Technology for Car ) की, त्यांनी 'थिन अॅक्ट्युएटर साउंड सोल्युशन' विकसित ( Thin Actuator Sound Solution ) केले आहे. जे लवकरच बाजारात आणण्याची ( Thin Actuator Sound Solution for Automobiles ) त्यांची योजना आहे. ऑटोमोबाईल्ससाठी हे एक नवीन ध्वनी तंत्रज्ञान ( New Sound Technology For Automobiles ) आहे. हे पारंपारिक स्पीकरपासून वेगळे असेल आणि बाहेरून दिसणार नाही.

व्हॉइस कॉइल, शंकू आणि चुंबक यांसारख्या घटकांमुळे स्पीकर सामान्यतः मोठे आणि जड असतात. एलजी डिस्प्लेचे फिल्म-टाइप एक्सायटर तंत्रज्ञान 'थिन अॅक्ट्युएटर साउंड सोल्युशन' अत्यंत स्लिम आणि हलके बनवते. ज्यामुळे ते कारसाठी जवळजवळ अदृश्य स्पीकर बनते. नवीन स्पीकरची जाडी 2.5 मिमी असेल. ते पासपोर्ट आकारात (150 मिमी x 90 मिमी) येईल. ते खूप हलके आहे. त्याचे वजन दोन नाण्यांच्या बरोबरीने फक्त 40 ग्रॅम आहे. याबाबत प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

एलजी डिस्प्लेचे उपाध्यक्ष आणि व्यवसाय विकास विभागाचे प्रमुख येओ चुन-हो, “आम्ही आमच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागा, डिझाईन आणि पर्यावरणपूरक घटकांचा वापर करून पारंपारिकदृष्ट्या मोठ्या आणि जड स्पीकर्सची जागा यशस्वीपणे बदलली आहे. एका निवेदनात म्हटले आहे. उच्च दर्जाच्या 'अदृश्य' ध्वनी प्रणालीमध्ये रूपांतरित झाले आहे आणि पुढील स्तरावरील ध्वनी अनुभव प्रदान करते. हा एक नवीन आणि अनोखा अनुभव आहे. यापूर्वी असे कधीच घडले नव्हते.

डिस्प्ले पॅनल आणि कारच्या बॉडीमधील विविध अॅक्सेसरीज कंपन करण्यासाठी डिव्हाइस एक अद्वितीय तंत्रज्ञान वापरत असल्याचे म्हटले जाते. जेणेकरून एक समृद्ध, 3D इमर्सिव्ह ध्वनी अनुभव मिळेल. शिवाय, स्पीकरचा कॉम्पॅक्ट आकार आणि नाविन्यपूर्ण फॉर्म फॅक्टर ऑडिओ गुणवत्ता वाढवेल. हे डॅशबोर्ड, हेडलाइनर, पिलर आणि हेडरेस्टसह कारच्या विविध भागांवर स्थापित केले जाऊ शकते.