सॅन फ्रान्सिस्को : एलोन मस्कचालित ( Elon Musk Run Starlink has Delayed ) स्टारलिंकने ( Satellite Internet Service ) या महिन्यात थेट होणार्‍या ( Elon Musk Run Starlink has Delayed ) डेटाइम डेटा कॅप्सला ( Daytime Data Caps ) विलंब केला आहे. कंपनीच्या ( Starlink Delays Daytime Data Caps ) अद्ययावत वेबसाइटनुसार, आगामी दिवसाच्या डेटा मर्यादा आता फेब्रुवारी 2023 मध्ये लागू होतील, असे द व्हर्जने वृत्त दिले आहे. तथापि, डेटा कॅप्सच्या अटी समान असल्याचे ( Fair Use Policy ) दिसते.

स्टारलिंकच्या नवीन "वाजवी वापर धोरणाचा" भाग म्हणून ग्राहकांना प्रत्येक महिन्याला "प्राधान्य प्रवेश" डेटाची समर्पित रक्कम प्राप्त होईल. सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सकाळी ७ वाजता पीक अवर्स निर्दिष्ट करते. 11 p.m., म्हणून त्या वेळी वापरला जाणारा कोणताही डेटा प्राधान्य प्रवेश पूलमधून येईल.

वापरकर्त्यांचे प्राधान्य प्रवेश वाटप ओलांडल्यास, त्यांच्याकडे अतिरिक्त डेटा खरेदी करण्याचा किंवा त्यांच्या उर्वरित बिलिंग सायकलसाठी "मूलभूत प्रवेश" डेटावर स्विच करण्याचा पर्याय आहे, जो वंचित आहे आणि कदाचित कमी आहे.

निवासी सदस्यांसाठी 1TB डेटा कॅप असेल आणि अतिरिक्त डेटा 25 सेंट प्रति GB साठी खरेदी करता येईल. इतर योजना विविध वाटप देतात. Starlink च्या RV (मनोरंजन वाहन), पोर्टेबिलिटी किंवा सर्वोत्तम प्रयत्न स्तरांसाठी प्राधान्य प्रवेश डेटा उपलब्ध नाही.