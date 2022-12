वॉशिंग्टन [यूएस] : शास्त्रज्ञांनी एक नवीन सामग्री शोधून काढली ( University of Nottingham Discovered New Class of Polymer ) आहे, जी केवळ एका अनुप्रयोगाने ( Scientists Discover New Material ) जलद बरे ( Immune Cells ) होण्यासाठी मधुमेहाच्या जखमांवर लागू केली जाऊ शकते. नॉटिंगहॅम युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी ( Wound Healing ) पॉलिमरचा एक नवीन वर्ग शोधला आहे. जो रोगप्रतिकारक आणि रोगप्रतिकारक नसलेल्या ( Diabetic Wounds ) पेशींना मधुमेहाच्या कठीण जखमांवर उपचार करण्यास मदत करण्यासाठी सूचना ( Immune and Non Immune Cells to Aid Healing in Hard to Treat Diabetic ) देऊ शकतो. शोध प्रगत साहित्यामध्ये प्रकाशित केले आहेत.

जखम बरी करणे ही एक जटिल जैविक प्रक्रिया : ज्यामध्ये विविध प्रकारचे पेशी एकत्र काम करतात. ज्यामध्ये फायब्रोब्लास्ट नावाचा सेल प्रकार उपचारांसाठी आवश्यक नवीन ऊतक तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. मधुमेहामुळे पेशींमध्ये या प्रक्रियांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो, ज्यामुळे जखम बरी होण्यास मंद आणि उपचार करणे कठीण होते. यामुळे संसर्ग होऊ शकतो आणि अत्यंत प्रकरणांमध्ये विच्छेदन करण्याची आवश्यकता आहे.

फायब्रोब्लास्ट्स आणि रोगप्रतिकारक पेशींना सक्रियपणे उपचारांना चालना : स्कूल ऑफ लाइफ सायन्सेस अँड फार्मसीच्या तज्ज्ञांनी 315 वेगवेगळ्या पॉलिमर पृष्ठभागांची तपासणी केली. प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या रासायनिक मेकअपची तपासणी केली. जोपर्यंत त्यांना एक पॉलिमर प्रकार ओळखता येत नाही, जो फायब्रोब्लास्ट्स आणि रोगप्रतिकारक पेशींना सक्रियपणे उपचारांना चालना देतो. स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगच्या एका टीमने त्यांच्या पृष्ठभागावर या पॉलिमरने सजवलेले छोटे कण बनवले. हे कण थेट जखमेच्या भागावर लागू केले जाऊ शकतात.

पॉलिमर हे एक रासायनिक संयुग : पॉलिमर हे एक रासायनिक संयुग आहे, जे रेणूंनी बनलेले आहे. जे लांब, पुनरावृत्ती साखळ्यांमध्ये एकत्र जोडलेले आहे. ही रचना पॉलिमरला अनन्य गुणधर्म देते जे वेगवेगळ्या वापरासाठी तयार केले जाऊ शकते. पॉलिमर मायक्रोपार्टिकल्सचा वापर करून टीमने दाखवले की, ही नवीन सामग्री, जेव्हा एखाद्या प्राण्यांच्या मॉडेलवर जखमेवर वितरित केली जाते. तेव्हा ते 96 तासांच्या कालावधीत तिप्पट अधिक फायब्रोब्लास्ट क्रियाकलाप निर्माण करते आणि 80% पेक्षा जास्त जखम बंद करते. हा नवीन पॉलिमर जलद आणि प्रभावी उपचार प्रदान करण्यासाठी मानक जखमेच्या ड्रेसिंगवर कोटिंग म्हणून लागू केला जाऊ शकतो.

मधुमेहाच्या जखमांवर कमी खर्चात प्रभावी उपचार : नॉटिंगहॅम युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ लाइफ सायन्सेसचे प्राध्यापक अमीर घेमाघमी हे या अभ्यासातील प्रमुख लेखकांपैकी एक आहेत आणि ते म्हणतात "मधुमेहाच्या जखमांवर नवीन, कमी खर्चात, प्रभावी उपचार तयार करण्याच्या दिशेने हे संशोधन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आम्ही पाहिलेले परिणाम केवळ एका अनुप्रयोगात प्राप्त झाले, जे अशा रुग्णांसाठी परिवर्तनकारी असू शकतात ज्यांच्या सध्याच्या उपचारांमध्ये प्रशिक्षित आरोग्य व्यावसायिकांकडून वारंवार उपचार केले जातात."

पॉलिमरच्या पृष्ठभागावरील जिवाणू पेशींचे वर्तन बदलते : नॉटिंगहॅम विद्यापीठातील स्कूल ऑफ फार्मसीचे प्रोफेसर मॉर्गन अलेक्झांडर पुढे म्हणाले की, "आम्ही पूर्वीच्या कामात नवीन पॉलिमरची वैद्यकीय क्षमता दर्शविली आहे. आमची जिवाणू बायोफिल्म प्रतिरोधक सामग्री NHS मध्ये मूत्र कॅथेटरवर वापरली जाते. ते हे दर्शविते की, हे संक्रमण कसे टाळू शकते. पॉलिमरच्या पृष्ठभागावरील जिवाणू पेशींचे वर्तन बदलत आहे. या पॉलिमरमध्ये ड्रेसिंगवर सहज लागू होण्याची क्षमतादेखील आहे आणि अशा प्रकारे जखमा भरण्यास मदत करण्यासाठी आम्ही उद्योग भागीदारांसोबत आधीच काम करीत आहोत."