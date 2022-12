सॅन फ्रान्सिस्को : सॅमसंगने स्वतःच्या (Galaxy Z Flip 4) ची जाहिरात करताना फ्लिप आयफोन नसल्याबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी एक नवीन वर्ल्ड कप-थीम असलेली जाहिरात आणली आहे. ऍपलची खिल्ली उडवली आहे. मॅकरुमर्सच्या अहवालानुसार, सॅमसंगच्या वेइबो (Weibo) खात्यावर पोस्ट केलेल्या जाहिरातीमध्ये (Galaxy Z Flip 4) फ्लिप फोन 2022 च्या विश्वचषकापासून प्रेरित फुटबॉल स्टेडियममधील चाहते म्हणून दाखवला आहे. गॅलॅक्सी फ्लिप फोन असलेले लोक आनंद व्यक्त करतात आणि स्टँडमध्ये फिरतात, आयफोनसारखे दिसणारे काही स्मार्टफोन प्रेक्षकांमध्ये राहतात, गॅलॅक्सी फ्लिप फोन धरलेल्या गर्दीकडे पाहताना त्यांच्या डिस्प्लेवर दुःखी इमोजीसह दिसतात. सॅमसंगने एका नवीन वर्ल्ड कप थीम असलेल्या जाहिरातीत ऍपलची खिल्ली उडवली. (World Cup themed ad, Samsung made fun of apple, Samsung mocked apple in a new world cup themed ad)

अ‍ॅपलची खिल्ली उडवली : मॅकरुमर्सने अहवाल दिला की, एकत्र फोल्ड करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या महिन्यात सॅमसंगने आपल्या जाहिरातीत आयफोन वापरकर्त्यांची खिल्ली उडवली होती. सॅमसंगने वर्ल्ड कपच्या थीमवर आधारित जाहिरातीत अ‍ॅपलची खिल्ली उडवली आहे. अँड्रॉइड ऑथॉरिटीने नोंदवल्याप्रमाणे, सॅमसंगच्या यूएस यूट्यूब चॅनेलवर 30 सेकंदांची जाहिरात दाखवण्यात आली. (iphone foldable, foldable apple, apple news, samsung news, samsung foldable phone)

सॅमसंगचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी : फोल्डेबल आयफोन नसल्यामुळे सॅमसंगने अ‍ॅपलची टिंगल केली. सॅमसंगचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी असूनही, आयफोनचा निर्माता अद्याप या चळवळीत सामील झालेला नाही. सॅमसंगच्या स्वतःच्या अंदाजानुसार, अ‍ॅपल 2024 मध्ये आपले पहिले फोल्ड करण्यायोग्य फोन लॉन्च करण्याचा मानस आहे, जे फक्त एक वर्ष दूर आहे. (samsung mocked apple in a new world cup themed ad, Galaxy Z Flip 4, Samsung Vs Apple)