नवी दिल्ली : सॅमसंगने भारतात ( Samsung Galaxy m13 Update ) आपल्या Galaxy M13 उपकरणांसाठी Android 13 आधारित One UI 5 अपडेट जारी केले आहे. SamMobile नुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी एम13 ( Samsung Galaxy m13 ) अपडेट नवीन ( Android 13 Based One UI 5 Update ) फर्मवेअर आवृत्ती ( Samsung Mobile Under Rs 10000 ) आणि ( Samsung Mobile ) नोव्हेंबर 2022 सुरक्षा पॅचसह येतो. वापरकर्ते फोनच्या सेटिंग्जमधील सॉफ्टवेअर अपडेट मेनूवर ( Android 13 Based One UI 5 Update ) नेव्हिगेट केल्यानंतर डाउनलोड आणि इंस्टॉल पर्यायावर टॅप करून अपडेट डाउनलोड करू शकतात. सॅमसंग गॅलेक्सी ( Samsung Galaxy m13 ) अपडेट. सॅमसंग मोबाईल किंमत 10,000 रु.

सॅमसंग कंपनी हे नवीन फोन लाॅन्च करणार, पाहूयात त्याच्या किमती : नवीनतम अपडेटसह, वापरकर्ते सुधारित कार्यप्रदर्शन आणि सुरक्षितता, सर्वसमावेशक आणि केंद्रीकृत लॉक स्क्रीन सानुकूलित पर्याय, तसेच अंगभूत वॉलपेपरचा एक चांगला संग्रह आणि बरेच काही यांसह अनेक नवीन वैशिष्ट्यांची अपेक्षा करू शकतात. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सॅमसंगने घोषणा केली की, कंपनी आपला नवीनतम M मालिका फोन, Galaxy M04, भारतात लॉन्च करेल, ज्याच्या किमती रु.8,999 पासून सुरू होण्याची ( Samsung Galaxy M04 ) शक्यता आहे.

रॅम स्टोरेजचा विस्तार : उद्योगातील सूत्रांनी IANS ला सांगितले की, Galaxy M04 नाविन्यपूर्ण रॅम प्लस वैशिष्ट्यास समर्थन देईल. ज्यामुळे वापरकर्त्यांना फोनच्या रॅम स्टोरेजचा विस्तार करता येईल. रॅम प्लस वैशिष्ट्यासह, वापरकर्ते Samsung M04 वर 8GB पर्यंत RAM मिळवू शकतात. जे रु. 10000 पेक्षा कमी सेगमेंटमध्ये अद्वितीय आहे. डिव्हाइसमध्ये 5000 mah बॅटरीदेखील आहे, जी एक दिवस पुरेल इतका रस सहज प्रदान करेल.