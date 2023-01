लंडन : सॅमसंगने आपला नवीन लॅपटॉप, गॅलेक्सी बुक 2 गो (Galaxy Book2 Go), स्नॅपड्रॅगन 7C प्लस जनरेशन 3 प्रोसेसर (Snapdragon 7C Plus Gen 3 Compute Platform processor), 14-इंच फुल (HD LCD) स्क्रीन आणि बरेच काही सादर केले आहे. टेक जायंटने एका ब्लॉगपोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नवीन सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 2 गो (Samsung Galaxy Book 2 Go) हा एक कॉम्पॅक्ट, उच्च-कार्यक्षमता असलेला पीसी (PC) आहे, जो गॅलेक्सी बुक 2 (Galaxy Book 2) रेंजमध्ये परवडणारा लॅपटॉप एंट्री पॉइंट (Samsung Galaxy Book2 Go laptop launch) दर्शवतो.

वैशिष्ट्ये (Samsung Galaxy Book 2 features) : लॅपटॉप पातळ आणि हलका असून त्याची जाडी 15.5 मिमी आणि वजन 1.44 किलो आहे. त्याच्या अल्ट्रा-कॉम्पॅक्ट चेसिसमध्ये स्लिम बेझल्स आहेत. चांगले रंग जुळण्यासाठी आणि व्हिज्युअलसाठी इन-प्लेन स्विचिंग (IPS) तंत्रज्ञानासह 14-इंच फुल एचडी एलसीडी स्क्रीन (Samsung Galaxy Book 2 specifications) आहे. नवीन लॅपटॉपने (MIL-STD-810H) चाचणी देखील उत्तीर्ण केली आहे. नमूद केल्याप्रमाणे, लॅपटॉप (Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3) चिपसेटद्वारे समर्थित आहे. तो 3200MHz वर LPDDR4X रॅमसह समर्थित आहे. कार्यक्षमतेच्या बाबतीत, (SD7c+ Gen 3) ने दावा केला आहे की, ते त्याच्या आधीच्या तुलनेत सुमारे 35 टक्के चांगले (GPU) कार्यप्रदर्शन आणि 40 टक्के चांगले (CPU)) कार्यप्रदर्शन प्रदान करतात. तसेच, कंपनीने अद्याप लॅपटॉप ऑफर करणार असलेल्या कॉन्फिगरेशनचा खुलासा केलेला नाही.

फ्रान्समध्ये विक्री केली जाईल : हे स्नॅपड्रॅगन 7C प्लस जनरेशन 3 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे. त्यासह ते उच्च कार्यक्षमता प्रदान करते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, लॅपटॉप दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देखील देते ज्यामुळे वापरकर्ते एका चार्जवर 21 तासांपर्यंत व्हिडिओ पाहू शकतात. टेक जायंटने सांगितले की, सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 2 गो (Galaxy Book 2 Go) ची विक्री फ्रान्समध्ये 20 जानेवारी 2023 पासून सॅमसंग साइटवर केली जाईल.

नवीन मॉडेलची घोषणा : यासोबतच सॅमसंगने एक नवीन लॅपटॉप, गॅलेक्सी बुक2 प्रो 360 (Galaxy Book2 Pro 360) सादर केला आहे. तो (Qualcomm) च्या (Snapdragon 8CX) जनरेशन 3 चिपसेटद्वारे समर्थित असेल. (GSMArena) नुसार, नवीन मॉडेलची घोषणा दक्षिण कोरियामध्ये करण्यात आली होती. 16 जानेवारी 2023 रोजी रिलीज केली जाईल. अहवालानुसार, जनरेशन 2 च्या तुलनेत, ते 85 टक्क्यांहून अधिक चांगले मल्टी-कोर (CPU) कार्यप्रदर्शन आणि 60 टक्क्यांहून अधिक चांगले (GPU) कार्यप्रदर्शन देते.