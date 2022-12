सेऊल : सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने सोमवारी एका महिलेला तिच्या मोबाइल व्यवसायासाठी जागतिक विपणन अध्यक्षपदी पदोन्नती दिली. पहिल्या पदासाठी टाॅप पोस्टला महिलेची निवड करण्यात आली. ली यंग-ही यांना ग्लोबल मार्केटिंग सेंटर फॉर सॅमसंगच्या डिव्हाइस एक्सपीरिअन्स (DX) विभागाच्या अध्यक्षपदी पदोन्नती देण्यात आली. ती मोबाइल व्यवसायावर देखरेख करते. (president of the Global Marketing Center for Samsung's Device experience)

पहिल्या महिला अध्यक्षा : एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, संस्थापक कुटुंबाच्या बाहेरून आलेल्या सॅमसंग या देशातील सर्वात मोठ्या समूहाच्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्षा आहेत. ली बू-जिन (Lee Boo-jin), दिवंगत सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स चेअरमन ली कुन-ही यांची पहिली मुलगी, सध्या सॅमसंगशी संलग्न असलेल्या हॉटेल शिलाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी म्हणून काम करत आहे.

सॅमसंगच्या गॅलेक्सी मोबाइल फोनची प्रतिमा : ली यंग-ही 2007 मध्ये टेक जायंटमध्ये सामील झाली आणि 2012 मध्ये उपाध्यक्षपदी पदोन्नती झाली. यापूर्वी लॉरिअलमध्ये काम करत असताना, सॅमसंगच्या गॅलेक्सी मोबाइल फोनची प्रतिमा (An image of Samsung's Galaxy mobile phone) आणि ब्रँड यशस्वीरित्या प्रमोट करण्याचे श्रेय तिला जाते. सॅमसंगने ही पदोन्नती इतर प्रतिभावान महिला कर्मचार्‍यांना करिअरच्या शिडीवर चढण्यासाठी, आव्हान देण्याची संधी म्हणून काम करण्याची अपेक्षा केली होती.

नवीन प्रमुखाची नियुक्ती केली नाही : ती सात नवीन अध्यक्षांपैकी एक आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये ग्रुपचे डी फॅक्टो लीडर ली जे-योंग यांची कंपनीच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी पदोन्नती झाली. सॅमसंगने आपल्या होम अप्लायन्स युनिटसाठी नवीन प्रमुखाची नियुक्ती केली नाही. ली जे-सेंग यांनी अज्ञात वैयक्तिक कारणांमुळे ऑक्टोबरमध्ये राजीनामा दिला. (Samsung has not appointed a new head for its home appliance unit.)

