वॉशिंग्टन [यूएस] : युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सास (यूटी) साउथवेस्टर्न मेडिकल ( Texas Southwestern Medical Center ) सेंटर, डॅलस, आणि ट्रान्समेडिक्स, एंडोव्हर, मॅसॅच्युसेट्सच्या संशोधकांच्या मते, ( Cumulative Age of More Than 100 Years ) प्रत्यारोपण केलेल्या यकृतांचा एक लहान, परंतु वाढणारा उपसमूह आहे आणि त्याचे एकत्रित वय ( Potential Expanded Use of Older Liver Donors ) 100 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. हे ( Livers Can Stay Functional for Over 100 Years ) अवयव इतके लवचिक का ( Subset of Livers That Have been Transplanted ) आहेत, हे निर्धारित करण्यासाठी वैशिष्ट्ये ओळखण्यासाठी त्यांनी या यकृतांचा अभ्यास केला. वृद्ध यकृत दात्यांच्या संभाव्य विस्तारित वापराचा विचार करण्याचा मार्ग मोकळा केला.

संशोधन संघाने त्यांचे निष्कर्ष, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन (ACS) क्लिनिकल काँग्रेस २०२२ च्या सायंटिफिक फोरममध्ये सादर केले. संशोधकांनी युनायटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेअरिंग (UNOS) STARfile वापरून यकृत ओळखण्यासाठी वापरले (प्रत्यारोपणाच्या वेळी एकूण प्रारंभिक वय) तसेच प्रत्यारोपणानंतरचे अस्तित्व किमान 100 वर्षे.

1990-2022 दरम्यान प्रत्यारोपित केलेल्या 253,406 यकृतांपैकी 25 यकृतांनी सेंच्युरियन लिव्हर होण्याचा निकष पूर्ण केला. ज्यांचे वय 100 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. युटी साउथवेस्टर्न मेडिकल स्कूलमधील वैद्यकीय विद्यार्थी यश कडाकिया म्हणाले, "आम्ही प्रत्यारोपणापूर्वीचे अस्तित्व अत्यावश्यकपणे, देणगीदाराचे वय तसेच प्राप्तकर्त्यामध्ये यकृत किती काळ जगले हे पाहिले," असे अभ्यासाचे प्रमुख लेखक यश कडाकिया यांनी सांगितले. "आम्ही या उल्लेखनीय यकृतांचे 100 वर्षांहून अधिक जगणे आणि दाता घटक, प्राप्तकर्ता घटक आणि प्रत्यारोपण घटक ओळखले ज्यामध्ये यकृत 100 वर्षे जगू शकले हे अद्वितीय संयोजन तयार करण्यात गुंतलेले आहे."

सेंच्युरिअन यकृत वृद्ध दात्यांकडून आले. या सेंच्युरियन यकृतांसाठी, दात्याचे सरासरी वय लक्षणीयरीत्या जास्त होते. जे सेंच्युरियन नसलेल्या यकृत प्रत्यारोपणाच्या 38.5 वर्षांच्या तुलनेत 84.7 वर्षे होते. संशोधकांनी नमूद केले की यकृत 100 पर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांना वृद्ध सरासरी दात्याचे वय तसेच निरोगी दाता शोधणे अपेक्षित होते. उल्लेखनीय म्हणजे, सेंच्युरियन गटातील रक्तदात्यांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण कमी होते. रक्तदात्यांचे संक्रमण कमी होते.

युटी साउथवेस्टर्न मेडिकल सेंटरच्या शस्त्रक्रियेचे सहयोगी प्राध्यापक, FACS, अभ्यासाचे सहलेखक क्रिस्टीन एस. ह्वांग म्हणाले, "आम्ही पूर्वी वृद्ध दातांचे यकृत वापरण्यास टाळाटाळ करीत होतो." "आम्ही या देणगीदारांमध्ये काय विशेष आहे ते शोधून काढू शकलो, तर प्रत्यारोपणासाठी अधिक उपलब्ध यकृत मिळू शकतील आणि त्याचे चांगले परिणाम मिळू शकतील." 22 सप्टेंबर 2022 पर्यंत यकृत प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षा यादीत 11,113 रुग्ण आहेत. डॉ. ह्वांग यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, वृद्ध यकृत दात्यांना अधिक वेळा वापरल्याने यकृत दात्याचा पूल वाढू शकतो.

सेंच्युरियन यकृत दात्यांमध्ये कमी ट्रान्समिनेसेस होते. जे यकृतामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे एन्झाइम आहेत. भारदस्त ट्रान्समिनेसेस यकृत प्रत्यारोपणात समस्या निर्माण करू शकतात. याव्यतिरिक्त, सेंच्युरियन लिव्हर प्राप्तकर्त्यांचे MELD स्कोअर लक्षणीयरीत्या कमी होते. (सेंच्युरियन गटासाठी 17, नॉन-सेंच्युरियन गटासाठी 22). उच्च MELD स्कोअर सूचित करतो की, रुग्णाला प्रत्यारोपणाची अधिक तातडीची गरज आहे.

"देणगीदार ऑप्टिमाइझ केले गेले. प्राप्तकर्ते ऑप्टिमाइझ केले गेले, आणि खरोखरच चांगला परिणाम होण्यासाठी घटकांच्या त्या अद्वितीय छेदनबिंदूची आवश्यकता आहे," असे कडाकिया म्हणाले. संशोधकांना असे आढळून आले की, सेंच्युरियन गटातील कोणतीही कलमे प्राथमिक नॉनफंक्शन किंवा रक्तवहिन्यासंबंधी किंवा पित्तविषयक गुंतागुंतांमुळे गमावलेली नाहीत. सेंच्युरियन गट आणि नॉन-सेंच्युरियन गटामध्ये 12 महिन्यांत नाकारण्याच्या दरांमध्ये लक्षणीय फरक नव्हता.

पुढे, सेंच्युरियन गटासाठी परिणाम लक्षणीयरीत्या चांगले अॅलोग्राफ्ट आणि रुग्णाचे अस्तित्व होते. "100 वर्षांहून अधिक जुन्या अ‍ॅलोग्राफ्ट्सचे अस्तित्व हे यकृताच्या संवेदनाक्षम घटनांबद्दलच्या नाटकीय लवचिकतेचे प्रकटीकरण करते," अभ्यास लेखकांनी निष्कर्ष काढला. "यकृत हे आश्चर्यकारकपणे लवचिक अवयव आहेत," श्री कडाकिया म्हणाले. "आम्ही जुने दाता वापरत आहोत, आमच्याकडे अधिक चांगली शस्त्रक्रिया तंत्रे आहेत. आमच्याकडे इम्युनोसप्रेशनमध्ये प्रगती झाली आहे. आमच्याकडे दाता आणि प्राप्तकर्ता घटकांची चांगली जुळणी आहे. या सर्व गोष्टींमुळे आम्हाला चांगले परिणाम मिळू शकतात."