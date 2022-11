नवी दिल्ली [भारत] : मातीच्या रंगामुळे लाल ग्रह म्हणून ( Interesting facts about Mars ) ओळखला जाणारा मंगळ ( Humans have Long Tried to Explore Mysteries of Mars ) हा सूर्य आणि पृथ्वीच्या शेजारी असलेला चौथा ग्रह आहे. जो एखाद्या दिवशी मानवजातीचे यजमानपद भूषवण्याची क्षमता ठेवतो. मानवाने मंगळाच्या रहस्यांचा ( Red Planet Day 2022 ) शोध घेण्याचा बराच ( Red Planet Day is Annually Celebrated ) काळ प्रयत्न केला. 28 नोव्हेंबर 1964 रोजी मंगळावर येणारे पहिले अंतराळयान मरिनर 4 च्या प्रक्षेपणाची ( First Spacecraft to Arrive on Mars, on Nov 28, 1964 ) आठवण म्हणून 'रेड प्लॅनेट डे' ( Red Planet Day is Annually Celebrated ) दरवर्षी ( Mars also known as Red Planet Due to Its Soils Colour ) साजरा केला जातो.

अंतराळ यानाने जवळजवळ आठ महिन्यांच्या प्रवासानंतर मंगळाचे उड्डाण पूर्ण : मरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट फ्लाय-बायदरम्यान डेटा गोळा करण्यासाठी आणि ती माहिती पृथ्वीवर परत पाठवण्यासाठी बांधण्यात आले. 14 जुलै 1965 रोजी या अंतराळ यानाने जवळजवळ आठ महिन्यांच्या प्रवासानंतर लाल ग्रहाचे उड्डाण पूर्ण केले. युद्धाच्या रोमन देवाच्या नावावरून नाव देण्यात आलेले मंगळ, ज्याचे वातावरण प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साईडने बनलेले असूनही, तरीही मानवतेचे अस्तित्व टिकवून आहे. त्याच्या शोधानंतर अनेक शतकांनंतर आकर्षण. तर, या खास दिवशी, लाल ग्रहाबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये पाहूया.

सूर्यमालेतील सर्वात उंच पर्वत : ऑलिंपस मॉन्स, मंगळावरील सर्वात मोठा ज्वालामुखीदेखील सूर्यमालेतील सर्वात उंच पर्वत आहे. हा प्रचंड पर्वत अंदाजे 16 मैल (25 किमी) उंच आणि 373 मैल (600 किमी) व्यासाचा आहे. जरी ते कोट्यवधी वर्षांपूर्वी तयार झाले असले तरी, त्याच्या ज्वालामुखीच्या लावाचे पुरावे इतके अलीकडील आहेत की, अनेक शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, तो अजूनही सक्रिय आहे.

भविष्यात संभाव्यतः परिभ्रमण वलय असू शकते : शास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की, फोबोस, मंगळाचा सर्वात मोठा आणि सर्वात रहस्यमय चंद्र, अखेरीस गुरुत्वाकर्षण शक्तींद्वारे फाटला जाईल. यामुळे एक भंगार क्षेत्र तयार होईल जे अखेरीस स्थिर कक्षेत स्थिर होईल. मंगळाभोवती शनि आणि युरेनसप्रमाणेच खडकाळ रिंग तयार करेल.

पृथ्वीसारखा भूभाग : विशेष म्हणजे, मंगळाचा व्यास पृथ्वीच्या अर्धा आहे. तर त्याच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ पृथ्वीच्या कोरड्या जमिनीइतकेच आहे. तसेच, मंगळाच्या पृष्ठभागाचे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीच्या केवळ 37 टक्के आहे, म्हणजे आपण मंगळावर जवळजवळ तीनपट जास्त झेप घेऊ शकता.

मंगळाचे काही भाग पृथ्वीवर पोहोचले आहेत : मोठ्या लघुग्रहांसारख्या खगोलीय वस्तू त्यांच्यावर आदळल्याने कालांतराने ग्रहांचे तुकडे उडून जातात. हे प्रभाव मोठ्या प्रमाणात इजेक्टा सोडतात जे प्रभाव पुरेसे महत्त्वपूर्ण असल्यास वस्तुतः अंतराळात फेकतात. त्यामुळे यापूर्वी मंगळाचे तुकडे पृथ्वीवर आले आहेत. 'मंगळाचे उल्का' नावाचे, खडकाचे हे छोटे तुकडे चमत्कारिकरित्या पृथ्वीवर येण्यात यशस्वी झाले आहेत.

मंगळाचा गोठलेला बर्फ एकेकाळी द्रव असू शकतो : जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे एखाद्या ग्रहावर पाण्याची उपस्थिती मानली जाते. जर्नल नेचर अॅस्ट्रॉनॉमीमध्ये प्रकाशित झालेले निष्कर्ष रडार व्यतिरिक्त इतर डेटा वापरून पुराव्याची पहिली स्वतंत्र ओळ प्रदान करतात की, मंगळाच्या दक्षिण ध्रुवाच्या खाली द्रव पाणी आहे.