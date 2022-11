हैद्राबाद : नोकियाची मूळ कंपनी HMD ग्लोबल ने ( Nokia G60 5G Specifications ) मंगळवारी नोकिया G60 5G मिड-रेंज फोन ( Nokia G60 5g Launch Date in India ) भारतीय ग्राहकांसाठी ( Nokia New 60G 5G Smartphone Launched with 6 GB Ram ) त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये जोडला. Nokia G60 5G फोन 1,080x2,400 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 6.58-इंच फुल-एचडी + स्क्रीनसह सुसज्ज ( Nokia New 5G Smartphone Launched ) आहे. फोनच्या डिस्प्लेचा रिफ्रेश दर 120Hz आणि 20:9 आस्पेक्ट रेशो आहे. स्क्रीनच्या वर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 चा एक थर आहे आणि त्याची जलद चमक 500 निट्स आहे. Nokia G60 5G 8 नोव्हेंबरपासून विक्रीसाठी ( Nokia G60 5G will be Available For Sale ) उपलब्ध होईल.

Nokia G60 5G स्मार्टफोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 695 5G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे. फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह फुल एचडी डिस्प्ले आहे. या ड्युअल-सिममध्ये 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 4,500mAh बॅटरी आहे. नोकियाच्या मते, हा हँडसेट 2 दिवस बॅटरी बॅकअप देऊ शकतो. Nokia G60 5G रंगात उपलब्ध आहे. हँडसेटची रॅम 6GB आहे आणि अंतर्गत स्टोरेज क्षमता 128GB आहे. नोकियाच्या वेबसाइटवर ७ नोव्हेंबरपर्यंत प्री-ऑर्डर करता येईल. Nokia G60 5G फोनची किंमत 29,999 रुपये आहे. जे फोन प्री-बुक करतात त्यांना नोकिया पॉवर इअरबड्स लाइट रु 3,599 ची किंमत मोफत मिळेल.

Nokia G60 स्मार्टफोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC आहे. हँडसेट Android 12 OS वर चालतो. Nokia G60 5G सह तीन वर्षांच्या मासिक Android सुरक्षा अद्यतनांसह तीन OS अपग्रेड्सचे वचन देतो. Nokia G60 5G पाणी आणि धूळ टाळण्यात मोठ्या प्रमाणात टिकून राहू शकतो. फोनवर कनेक्टिव्हिटीसाठी ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ v5.1, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि एनएफसी आहेत. हँडसेट मागे ट्रिपल कॅमेराने सुसज्ज आहे. मागील कॅमेरा प्रणालीमध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा, 5MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 2MP खोलीचा कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी, डिव्हाइसमध्ये f/2.0 अपर्चरसह फ्रंटला 8MP कॅमेरा आहे. फोनमधील कॅमेरा फीचर्समध्ये नाईट मोड 2.0, डार्क व्हिजन आणि AI यांचाही समावेश आहे.