नवी दिल्ली : टेलीग्राम मेसेंजरने गुरुवारी आपल्या नवीन अपडेटमध्ये देशातील 'नो-सिम साइनअप वैशिष्ट्य' यासह नवीन वैशिष्ट्यांची घोषणा केली. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'नो सिम साइनअप' वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांचे फोन नंबर उघड न करता वैयक्तिकरित्या किंवा ग्रुप फोरमवर इतरांशी संवाद साधण्याची परवानगी देते (Allows communication with others individually or on group forums without revealing phone numbers). हे वापरकर्त्यांना सुरक्षिततेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणि प्लॅटफॉर्मवर उच्च पातळीची गोपनीयता निर्माण करण्यासाठी सिम कार्डशिवाय टेलिग्राम खात्यासाठी साइन अप करण्याची परवानगी देते. वापरकर्ते फ्रॅगमेंट प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध ब्लॉकचेन-चालित निनावी क्रमांक वापरून लॉग इन करू शकतात. (Telegram new feature, temporary QR code, auto delete all chats, no SIM signup feature)

ऑटो-डिलीट टाइमर सेट करू शकतात : नो सिम साइनअप वैशिष्ट्याव्यतिरिक्त, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने 'ऑटो डिलीट ऑल चॅट्स', 'टॉपिक्स 2.0', 'तात्पुरता क्युआर कोड' आणि बरेच काही यासह इतर अनेक वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत. पूर्वी, वापरकर्ते केवळ वैयक्तिक चॅट्स हटवू शकत होते, परंतु आता 'ऑटो-डिलीट ऑल चॅट्स' सह, ते सर्व नवीन चॅट्समधील संदेश स्वयंचलितपणे हटवण्यासाठी ऑटो-डिलीट टाइमर सेट करू शकतात. विषय 2.0 वैशिष्ट्यासह, 99 पेक्षा जास्त सदस्यांसह गट प्रशासक दोन-स्तंभ मोड इंटरफेसच्या अनुषंगाने विषयांवर चर्चा आयोजित करू शकतात. जेणेकरून वापरकर्ते विषय ब्राउझ करताना वर्तमान चॅट्स सहजपणे शोधू शकतील. (Easily find current chats while browsing topics)

कस्टम पॅकसह परिपूर्ण इमोजी : आयओएस (iOS) वापरकर्ते अ‍ॅंड्रॅाईड (Android) वापरकर्त्यांप्रमाणेच, कस्टम पॅकसह परिपूर्ण इमोजी शोधण्यासाठी इमोजी शोध वापरू शकतात. प्लॅटफॉर्मने म्हटले आहे. आता प्रीमियम वापरकर्ते टेलीग्राम कलाकारांद्वारे डिझाइन केलेल्या आणखी 10 सानुकूल इमोजी पॅकसह संदेश, प्रतिक्रिया आणि स्थितींमध्ये अधिक आनंद घेऊ शकतात आणि व्यक्त करू शकतात, असे त्यात जोडले गेले. (Can set auto-delete timer, Perfect emojis with custom packs)