हैदराबाद : मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाच्या सिंगल-सेल स्तरावरील सर्वात ( Most Comprehensive Study of kidney Cancer ) व्यापक अभ्यासाने रेनल सेल कार्सिनोमा, उच्च मृत्युदर असलेल्या कर्करोगावर उपचार ( Discovered a Potential Drug Target to Treat Renal cell Carcinoma ) करण्यासाठी संभाव्य औषध लक्ष्य शोधून काढले आहे, जे शोधणे कठीण आहे. वेलकम सेंगर इन्स्टिट्यूट, युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज आणि केंब्रिज युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल्सच्या संशोधकांनी मॅक्रोफेज म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रोगप्रतिकारक पेशी ओळखल्या ज्या IL1B जनुक ट्यूमरच्या विकासासाठी ( Gene IL1B as Crucial to Tumour Development ) महत्त्वपूर्ण आहेत.

कॅन्सर सेलमध्ये आज प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात, रेनल सेल कार्सिनोमावर उपचार करण्यासाठी IL1B मॅक्रोफेजची शिफारस केली आहे. कारण फुफ्फुसाचा कर्करोग प्रतिबंधित करणार्‍या विद्यमान औषधांचा वापर करून या पेशी प्रकाराला आधीच लक्ष्य केले गेले आहे. पुढील पायरी, ज्याचा आधीच शोध घेतला जात आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी क्लिनिकल चाचण्या असतील की, IL1B ला लक्ष्यित करणे हे रेनल सेल कार्सिनोमा तयार होण्यापासून किंवा प्रगती करण्यापासून प्रभावीपणे रोखण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.

रेनल सेल कार्सिनोमा (RCC) हा यूकेमधील सातवा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. ज्यामध्ये तीन चतुर्थांश प्रकरणे आहेत आणि बहुतेक मृत्यू क्लिअर सेल रेनल सेल कार्सिनोमा (ccRCC) मुळे होतात. रोगाचा मृत्यू दर 50% आहे, अंशतः कारण पाचपैकी तीन रुग्णांमध्ये कर्करोगाच्या शेवटच्या टप्प्यावर येईपर्यंत कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत.

VHL जनुकाच्या दोन्ही प्रती बंद केल्यावर अनेक RCC ट्यूमर तयार होतात. वॉन हिप्पेल-लिंडाऊ (VHL) रोगासह, रुग्णांच्या उपसंचांना मूत्रपिंडाचा कर्करोग वारशाने मिळतो, ही एक अनुवांशिक स्थिती आहे. जिथे VHL जनुकाची एक प्रत जन्मापासून बंद केली जाते. व्हीएचएलची दुसरी प्रत सामान्यतः सामान्य अनुवांशिक घटनेच्या परिणामी बंद केली जाते जी बर्याचदा सुरुवातीच्या आयुष्यात उद्भवते, ज्यामुळे असंख्य ट्यूमर तयार होतात.

या नवीन अभ्यासात, वेलकम सेंगर इन्स्टिट्यूट आणि केंब्रिज विद्यापीठातील संशोधकांनी किडनी ट्यूमर असलेल्या 12 रुग्णांच्या 270,000 एकल पेशी आणि 100 सूक्ष्म-विच्छेदनांचा अभ्यास केला. ट्यूमरच्या वेगवेगळ्या भागांचे तसेच सामान्य किडनीच्या ऊतींचे नमुने घेण्यात आले. ऊतींमधील विशिष्ट पेशींचे अचूक स्थान मॅप करण्यासाठी सिंगल-सेल आरएनए सिक्वेन्सिंग आणि स्पेसियल ट्रान्सक्रिप्टॉमिक्स वापरून या नमुन्यांचे विश्लेषण केले गेले. या विश्लेषणाने विशिष्ट प्रकारच्या रोगप्रतिकारक पेशी, IL1B जनुक व्यक्त करणारा मॅक्रोफेज, ट्यूमरच्या किनारी विपुल प्रमाणात आढळून आला.

"सिंगल-सेल सिक्वेन्सिंग आणि स्पेसियल ट्रान्सक्रिप्टॉमिक्स या दोन्हींचा वापर केल्याने आम्हाला या रेनल सेल कार्सिनोमा ट्यूमरमध्ये केवळ कोणते सेल प्रकार उपस्थित होते हे शोधण्याची परवानगी मिळाली नाही, तर पेशींचे प्रकार अवकाशात कसे आयोजित केले गेले होते. या दृष्टिकोनाचा अर्थ असा होतो की आम्ही IL1B जनुक व्यक्त करणारे मॅक्रोफेज ओळखू शकतो. ट्यूमरच्या अग्रगण्य कडा, ट्यूमरच्या वाढीसाठी जवळजवळ अग्रभागी कार्य करतात," वेलकम सेंगर इन्स्टिट्यूटचे डॉ रुयान ली म्हणतात.

व्हीएचएल रोग असलेल्यांसाठी हे निष्कर्ष विशेष स्वारस्यपूर्ण असतील, ज्यांना असंख्य आणि सतत ट्यूमर होण्याची शक्यता असते. कर्करोग शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरण्याआधी मूत्रपिंडाच्या गाठींचे निरीक्षण केले जाऊ शकते आणि शस्त्रक्रियेने काढले जाऊ शकते, परंतु नवीन तयार होतील आणि मूत्रपिंडाचे कार्य गमावण्यापूर्वी रुग्ण किती वेळा शस्त्रक्रिया करू शकतात याची मर्यादा आहे.

"संशोधनाच्या परिणामी, अलिकडच्या वर्षांत व्हीएचएल रोगाने ग्रस्त असलेल्या लोकांचा दृष्टीकोन खूप सुधारला आहे. व्हीएचएल जनुक ओळखल्या जाण्यापूर्वीच, काळजीचे मानक नेहमीच सतत, वेदनादायक आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसह आयुष्यभर पाळत ठेवत असतात. शरीरात गुंतलेल्या गाठी काढून टाका. आम्ही व्हीएचएल रोगाचे व्यवस्थापन करण्याच्या एका नवीन युगाकडे येत आहोत, ज्यात एक मोठा पॅराडाइम शिफ्ट आहे. ज्यामुळे या शस्त्रक्रियादेखील दूर होऊ शकतात. शस्त्रक्रिया हस्तक्षेपाशिवाय व्हीएचएल-संबंधित ट्यूमरवर उपचार करण्याचा एक मार्ग मोठ्या प्रमाणात चालना देईल ज्यांची स्थिती आहे. VHL अलायन्स या महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी आणि समर्थन देण्यासाठी सक्रियपणे संधी शोधत आहे", जोशुआ मान, MPH, आरोग्य VHL अलायन्सचे संचालक म्हणतात.

IL1B मॅक्रोफेजला लक्ष्य करणे हे RCC साठी प्रभावी उपचार आहे की नाही हे तपासण्यासाठी संशोधक आधीच क्लिनिकल चाचण्यांची योजना आखत आहेत. या मार्गाला लक्ष्य करणारी विद्यमान औषधे काही फुफ्फुसांच्या कर्करोगास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहेत या वस्तुस्थितीमुळे या चाचण्यांमुळे आशादायक परिणाम मिळतील अशी आशा आहे.

“मी आशावादी आहे की IL1B मॅक्रोफेज लक्ष्यित केल्याने आम्हाला शस्त्रक्रियेचा अवलंब न करता रीनल सेल कार्सिनोमाचा उपचार करण्याचा मार्ग मिळू शकेल. व्हीएचएल रोग असलेल्या रूग्णांसाठी हे विशेषतः महत्वाचे आहे कारण आपण ट्यूमरची वाढ होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा आणि त्यांना काढून टाकण्याऐवजी त्यांच्या अनुवांशिक मुळांवर लक्ष केंद्रित करून प्रथम स्थानावर ट्यूमर तयार होण्यापासून रोखू शकले पाहिजे. सर्व कर्करोगांप्रमाणेच, जितक्या लवकर आपण हस्तक्षेप करू शकू तितके चांगले”, वेलकम सेंगर इन्स्टिट्यूट आणि केंब्रिज विद्यापीठातील डॉ. थॉमस मिशेल म्हणाले.