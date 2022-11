केप कॅनवेरल : नासाच्या ओरियन कॅप्सूलने (NASA's Orion capsule) चंद्राभोवती हजारो मैल पसरलेल्या कक्षेत प्रवेश केला आहे, कारण तो त्याच्या चाचणी उड्डाणाच्या अर्ध्या टप्प्याच्या जवळ आला आहे. कॅप्सूल आणि त्याच्या तीन चाचणी डमींनी युएसडीफोर (USD4) अब्ज डेमोवर लॉन्च केल्यानंतर एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला, ज्याचा अर्थ अंतराळवीरांसाठी मार्ग मोकळा आहे.

नवीन अंतराचा विक्रम : नासाच्या ओरियन कॅप्सूलने चंद्राभोवती हजारो मैल पसरलेल्या कक्षेत प्रवेश केला आहे, कारण तो त्याच्या चाचणी उड्डाणाच्या अर्ध्या टप्प्याच्या जवळ आला आहे. ते जवळपास आठवडाभर या विस्तृत पण स्थिर कक्षेत राहील. ते परतण्यापूर्वी अर्धा टप्पा पूर्ण करेल. शुक्रवारच्या इंजिनच्या फायरिंगनुसार, कॅप्सूल पृथ्वीपासून 238,000 मैल (380,000 किलोमीटर) दूर होते. काही दिवसांत ते जवळपास 270,000 मैल (432,000 किलोमीटर) च्या कमाल अंतरापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ते एका दिवसात लोकांना वाहून नेण्यासाठी डिझाइन केलेल्या कॅप्सूलसाठी नवीन अंतराचा विक्रम प्रस्थापित करेल.

मर्यादेच्या पलीकडे जाणे : ही एक सांख्यिकी आहे, परंतु ते ज्याचे प्रतिनिधित्व करते त्याचे प्रतीकात्मक आहे. ओरियन मॅनेजर जिम गेफ्रे (Jim Geffre, an Orion manager) यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला नासाच्या मुलाखतीत सांगितले. हे स्वतःला आणखी पुढे नेणे, जास्त काळ राहणे आणि आम्ही पूर्वी एक्सप्लोर केलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाणे हे आव्हान आहे.

अंतराळवीरांचे चंद्रावर उतरणे शक्य आहे : नासा (NASA) हे अंतराळवीरांसह 2024 मध्ये पुढील चंद्र फ्लायबायसाठी ड्रेस रिहर्सल मानते. 2025 पर्यंत अंतराळवीरांचे चंद्रावर उतरणे शक्य आहे. अंतराळवीरांनी (Astronauts) 50 वर्षांपूर्वी अपोलो 17 दरम्यान चंद्राला शेवटची भेट दिली होती (Astronauts last visited the moon 50 years ago during Apollo 17). आठवड्याच्या सुरुवातीला, ह्यूस्टनमधील मिशन कंट्रोलचा कॅप्सूलशी जवळपास एक तास संपर्क तुटला. त्या वेळी, नियंत्रक ओरियन आणि डीप स्पेस नेटवर्कमधील संप्रेषण दुवा समायोजित करत होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अंतराळयान तांत्रिक अडचणी पासून सुरक्षित राहिले. (spacecraft remained healthy)