वॉशिंग्टन : नासाच्या अभियंत्यांनी आपल्या मार्स इनजेन्युटी हेलिकॉप्टरने नवीन क्षमतांची चाचणी ( NASA Engineers have Taken its Mars Ingenuity Helicopter ) घेण्यासाठी 18 सेकंदांच्या छोट्या पण महत्त्वाच्या यशस्वी ( Mars Ingenuity Helicopter on Short But Important ) उड्डाणावर नेले आहे. ऑपरेशन टीम गेल्या ( 18 second Successful Flight to Test New Capabilities ) काही आठवड्यांपासून नवीन क्षमतांवर काम करीत आहे. सॉफ्टवेअर अपग्रेडमध्ये लँडिंगवर धोका टाळणे आणि डिजिटल एलिव्हेशन नकाशांचा वापर समाविष्ट आहे.

यूएस स्पेस एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "उड्डाणाचे स्वरूप सोपे असूनही, कल्पकतेच्या भविष्यासाठी याचा अर्थ काय आहे. यामुळे संघ खूप उत्साहित आहे." NASA ने फ्लाइट 34 वर प्रथमच नवीन सॉफ्टवेअरची चाचणी केली. "जेझेरो क्रेटर हे खडकाळ ठिकाण आहे. त्यामुळे सुरक्षित एअरफील्ड शोधणे कठीण आहे. Ingenuity च्या डाउनवर्ड-फेसिंग नेव्हिगेशन कॅमेरा वापरून, हे सॉफ्टवेअर अपडेट लँडिंगवर धोका टाळण्यास जोडते." असेही जोशुआ म्हणाले. अँडरसन, नासाच्या जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाळेत कल्पकता मार्स हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्स लीड.

"उड्डाणात असताना, Ingenuity सर्वात सुरक्षित दृश्यमान लँडिंग साइट ओळखेल. लँडिंगची तयारी करताना, Ingenuity नंतर या निवडलेल्या साइटकडे वळवेल. ही क्षमता कल्पकता पूर्वीपेक्षा जास्त खडकाळ भूप्रदेशात सुरक्षितपणे उतरू शकते. आमच्या वैमानिकांना अधिक संभाव्य लँडिंग प्रदान करते. साइट्स," अँडरसन जोडले. हेलिकॉप्टरसाठी नेव्हिगेशन सिस्टीम हे वाहन सपाट जमिनीवरून प्रवास करीत असेल असे गृहीत धरून तयार करण्यात आले होते.

"दीर्घ उड्डाणे करताना, खडबडीत भूप्रदेशामुळे होणाऱ्या नेव्हिगेशन त्रुटींचा हिशेब घेणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे संघाला मोठे एअरफील्ड निवडणे आवश्यक आहे." असेही अँडरसनने नमूद केले. मंगळाच्या पृष्ठभागावर सर्व काही अपेक्षेप्रमाणे कार्य करीत असल्याची खात्री करून नवीन क्षमतांची चाचणी सुरू करण्यासाठी टीम फ्लाइटच्या निकालांचा वापर करेल.