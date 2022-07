वेलिंग्टन: पृथ्वीभोवती फिरत असलेल्या मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या आकाराचा नासाचा उपग्रह सोमवारी कक्षेतून यशस्वीपणे बाहेर पडला आणि आता तो चंद्राच्या दिशेने निघाला आहे. चंद्रावर पुन्हा एकदा अंतराळवीर पाठवण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून नासा ( National Aeronautics and Space Administration ) चे हे नवीनतम पाऊल आहे.

'कॅप्स्टन' उपग्रहाचा प्रवास यापूर्वीही अनेक बाबतीत असामान्य ( Journey to the 'Capston' satellite ) राहिला आहे. हा उपग्रह सहा दिवसांपूर्वी न्यूझीलंडच्या माहिया द्वीपकल्पातून प्रक्षेपित करण्यात आला होता. हे रॉकेट लॅब कंपनीने आपल्या छोट्या इलेक्ट्रॉन रॉकेटमधून प्रक्षेपित केले होते. या उपग्रहाला चंद्रावर पोहोचण्यासाठी आता आणखी चार महिने लागतील. सध्या हा उपग्रह कमीत कमी ऊर्जेचा वापर करून एकटाच चंद्राच्या दिशेने वाटचाल करत ( NASA satellite launches to moon ) आहे. रॉकेट लॅबचे संस्थापक पीटर बेक यांनी असोसिएटेड प्रेसला सांगितले की त्याचा उत्साह शब्दात मांडणे कठीण आहे.

बेक ( founder of Rocket Lab Peter Beck ) म्हणाले, 'आम्ही या प्रकल्पासाठी अडीच वर्षे घालवली. त्याची अंमलबजावणी खूप कठीण होती. तुलनेने कमी खर्चाची ही मोहीम अंतराळ मोहिमेच्या दिशेने नव्या युगाची सुरुवात करेल, असे बेक म्हणाले. यासाठी नासाने 327 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले आहेत. बेक म्हणाले की आता काही दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्ससाठी, तुमच्याकडे रॉकेट आणि अंतराळयान असतील, जे तुम्हाला थेट चंद्र, लघुग्रह आणि शुक्र आणि मंगळावर घेऊन जातील.

ते म्हणाले की, पुढील मोहिमा यशस्वी झाल्यास कॅप्स्टन उपग्रह महिनोनमहिने महत्त्वाची माहिती पाठवत राहील. NASA ने ऑर्बिटल रूटमध्ये गेटवे नावाचे स्पेस स्टेशन उभारण्याची योजना आखली आहे, जिथून अंतराळवीर त्याच्या आर्टेमिस प्रोग्रामचा भाग म्हणून चंद्रावर उतरू शकतात. बेकच्या मते, नवीन कक्षेचे महत्त्व हे आहे की ते इंधन वापर कमी करते आणि उपग्रह किंवा स्पेस स्टेशनला पृथ्वीच्या सतत संपर्कात ठेवते.

28 जून रोजी न्यूझीलंडमधून सोडण्यात आलेले इलेक्ट्रॉन रॉकेट 'फोटोन' नावाचे दुसरे अंतराळ यान घेऊन जात होते. 'फोटॉन' पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या खेचण्यापासून दूर गेला कारण सोमवारी अवकाशयानाचे इंजिन अधूनमधून धावून उपग्रहाला त्याच्या मार्गावर पाठवले आहे.

