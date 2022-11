नवी दिल्ली : आजची सकाळ सगळ्या ट्विटर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रचंड गोंधळाची ( Twitter India Workforce Friday Morning Came with Total Chaos ) होती. कारण ट्विटर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही ( Employees of Twitter India were Fired without Any Idea ) कल्पना नसताना कामावर काढून टाकण्यात ( Musks Job Cut Hits Twitter India ) आले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जवळपास 200 मजबूत ट्विटर इंडियाच्या कर्मचार्‍यांपैकी ( Elon Musks Job Cutting Policy is Unfortunate ) बहुतेकांसाठी, शुक्रवारची सकाळ संपूर्ण गोंधळाची होती. जेव्हा त्यांनी त्यांच्या अधिकृत ईमेल्स आणि अंतर्गत स्लॅक आणि गट चॅट्समध्ये प्रवेश ( Elon Musks Job Cutting Policy is Brutal ) मिळाला नाही. त्यांना नेहमीप्रमाणे लाॅगइन करता आले नाही.

ट्विटर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी आयएएनएसला दिली आपली प्रतिक्रिया : कारण ते दुर्दैवाने जागतिक स्तरावर काढून टाकण्यात आले. सर्वात क्रूर मार्ग एलोन मस्क यांनी निवडला आहे. ट्विटर इंडियावर नोकरी गमावलेल्या आणि नाव न सांगू इच्छिणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी आयएएनएसला सांगितले की, त्यांनी शुक्रवारी घरून त्यांच्या सिस्टममध्ये लॉग इन केले (ट्विटर अजूनही वर्क-फ्रॉम-होम मोडमध्ये आहे) तेव्हा त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. .

मागील आठवड्यात मस्कने नवीन सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर कारवाई :

"आता आम्ही विषय ओळ असलेल्या ईमेलची वाट पाहत आहोत 'जर तुमच्या रोजगारावर परिणाम झाला असेल, तर तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक ईमेलद्वारे पुढील चरणांसह एक सूचना प्राप्त होईल', कंपनीने नमूद केले आहे. आम्हाला आमच्या विच्छेदन वेतन इ.बाबत काहीही माहिती नाही. "याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड दुःख व्यक्त केले. ट्विटरच्या स्लॅक आणि ग्रुप चॅट ग्रुप्समध्ये, मागील आठवड्यात मस्कने नवीन सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत संवादाचा तुमच्याकडून अभावा आहे, अशी तक्रार केली होती.

ट्विटर इंडिया कर्मचाऱ्यांना कंपनीतून मुक्त करण्याचा अमानवी मार्ग : "आमच्यापासून मुक्त होण्याचा हा सर्वात अमानवी मार्ग आहे. ट्विटर इंडियामध्ये इतकी वर्षे घालवल्यानंतर, मस्कने पदभार स्वीकारल्यापासून आम्हाला कोणत्याही संवादाशिवाय सोडण्यात आले," पीडित कामगारांनी IANS ला सांगितले. काही कर्मचारी, जे अजूनही Twitter India सोबत आहेत, पुढील फेरीत त्यांच्या नोकऱ्या गमावण्याच्या सतत भीतीमध्ये जगत आहेत, जे त्यांना वाटते की मस्कचे हेतू लक्षात ठेवून ते लवकर होईल. नवीन सीईओचे उद्दिष्ट त्याच्या 7,600-मजबूत कर्मचार्‍यांपैकी अंदाजे अर्धे म्हणजे सुमारे 3,800 कर्मचारी कमी करण्याचे आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ट्विटरच्या कार्यालयात कर्मचारी बॅज प्रवेश आधीच "तात्पुरता" बंद करण्यात आला आहे.

ट्विटर ऑफिसने जारी केले नोटीस : "प्रत्येक कर्मचार्‍याची तसेच Twitter प्रणाली आणि ग्राहकांच्या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, आमची कार्यालये तात्पुरती बंद केली जातील आणि सर्व बॅज प्रवेश निलंबित केले जातील. तुम्ही ऑफिसमध्ये असाल किंवा ऑफिसला जात असाल, तर कृपया घरी परत जा, " Twitter ने अंतर्गत मेमोमध्ये म्हटले आहे