नवी दिल्ली : मायक्रोसॉफ्टने मंगळवारी ( Microsoft on Tuesday announced Two New Surface Products ) दोन नवीन सरफेस उत्पादनांची ( Microsofts New Surface Devices Now Available ) घोषणा केली. सरफेस लॅपटॉप 5 आणि सरफेस प्रो 9, जी आता भारतात उपलब्ध ( Single Device with Innovation of Windows 11 ) आहेत. सरफेस लॅपटॉप 5 ची किंमत 1,07,999 रुपये आणि Surface Pro 9 ची किंमत 1,05,999 रुपये आहे. मंगळवारपासून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअरमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध.

मायक्रोसॉफ्ट इंडियाच्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इरिना घोष यांचे निवेदन : मायक्रोसॉफ्ट इंडियाच्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इरिना घोष यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "भारतात नवीन सरफेस उपकरणे आणून Windows 11 साठी आमचा पोर्टफोलिओ वाढवताना आम्हाला आनंद होत आहे." तसेच पुढे इरिना घोष म्हणाल्या “आज आम्ही सर्व वापरकर्त्यांना सहभागी होण्यासाठी, पाहण्यास, ऐकण्यास आणि त्यांच्या सर्जनशीलतेला अभिव्यक्त करण्यास सक्षम करण्याचा प्रयत्न करीत Windows 11 च्या नावीन्यपूर्णतेसह सर्वोत्कृष्ट मायक्रोसॉफ्ट लॅपटॉप्स एकाच उपकरणावर एकत्र आणत आहोत."

Surface Pro 9 मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि रंगांच्या विस्तृत श्रेणीसह एज-टू-एज 13-इंच PixelSense डिस्प्ले आहे.

नवीन सरफेसची अविश्वसनीय शक्ती आणि कार्यप्रदर्शन : अहवालानुसार, हे 12व्या पिढीतील इंटेल कोर प्रोसेसरसह येते, जे अविश्वसनीय शक्ती आणि कार्यप्रदर्शन, तसेच वास्तविक-जागतिक मल्टी-टास्किंग, संपूर्ण डेस्कटॉप उत्पादनक्षमतेसह Surface Pro 8 पेक्षा 50 टक्क्यांपर्यंत अधिक कार्यक्षमतेसह येते. तसेच तीव्रतेची तयारीदेखील करते. कामाचे ओझे याव्यतिरिक्त, सरफेस लॅपटॉप 5 नवीनतम इंटेल इव्हो प्लॅटफॉर्मद्वारे समर्थित आहे, जे त्यास त्याच्या पूर्ववर्तीपेक्षा 50 टक्के अधिक शक्तिशाली बनवते. हे गोंडस आणि मोहक आहे आणि दिवसभर बॅटरीदेखील देते.