सॅन फ्रान्सिस्को : मेटाने उपक्रम ( Meta Connectivity ) सुरू केल्यानंतर जवळपास 10 वर्षांनी मेटाने आपला ( Meta Shuts Down Connectivity Division ) कनेक्टिव्हिटी विभाग ( Meta Shuts Down Connectivity Division ) बंद केला आहे. कंपनी आता त्याच्या पायाभूत सुविधा आणि केंद्रीय उत्पादने संघांमध्ये विभागणी करेल, द व्हर्जच्या अहवालात 2013 मध्ये लाँच करण्यात ( Meta has Reportedly Shut Down its Connectivity Division ) आलेली, मेटा कनेक्टिव्हिटी (पूर्वीची Facebook कनेक्टिव्हिटी) ऑनलाइन वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते जेणेकरून वापरकर्ते कंपनीच्या सोशल नेटवर्क्समध्ये प्रवेश करू शकतील.

जगातील दुर्गम भागात इंटरनेट सेवा पोहचली जावी याकरिता हा प्रकल्प विकसित : उपक्रमाद्वारे, कंपनीने एक प्रकल्प विकसित केला आणि नंतर सोडून दिला. ज्यामध्ये जगातील दुर्गम भागात इंटरनेट बीम करण्यासाठी उंच उडणारे, स्वायत्त ड्रोन समाविष्ट होते. स्टारलिंक प्रमाणेच लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रह-आधारित इंटरनेट सिस्टम तयार करण्यावरही त्याने लक्ष केंद्रित केले. परंतु, अॅमेझॉनने गेल्या वर्षी त्यावर काम करणाऱ्या टीमला नियुक्त केले.

सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांचे मेटाव्हर्स तयार करण्यासाठी मोठे खर्चिक नियोजन : मेटाने त्याचा कनेक्टिव्हिटी हात नेमका केव्हा बंद केला हे अस्पष्ट आहे. परंतु, गायब होणे गेल्या महिन्यातील टाळेबंदी आणि पुनर्रचना यांच्याशी जुळते ज्यामुळे कंपनीतील सुमारे 11,000 नोकर्‍या काढून टाकल्या. मेटाला 2023 मध्ये आणखी तोटा अपेक्षित आहे. कारण कंपनी सीईओ मार्क झुकरबर्गच्या मेटाव्हर्स तयार करण्याच्या खर्चिक प्रयत्नांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहे.

मेटा कनेक्टिव्हिटीने विकसनशील देशांमध्ये विनामूल्य इंटरनेटदेखील प्रदान : उपग्रह, ड्रोन आणि इंटरनेट-कनेक्टेड हेलिकॉप्टर यासह मोठ्या उपक्रमांव्यतिरिक्त, मेटा कनेक्टिव्हिटीने विकसनशील देशांमध्ये विनामूल्य इंटरनेटदेखील प्रदान केले. आता वापरकर्त्यांना फक्त Facebook आणि इतर काही वेबसाइट्सवर प्रवेश करण्याची परवानगी दिली.