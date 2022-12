सॅन फ्रान्सिस्को : मेटाने Meta "Hasher-Matcher-Actioner" (HMA) नावाचे एक नवीन ओपन ( Stop Spread of Terror Content ) सोर्स सॉफ्टवेअर टूल लाँच केले आहे. जे प्लॅटफॉर्मना दहशतवादी सामग्री, मुलांचे शोषण ( Global Internet Forum to Counter Terrorism ) किंवा इतर कोणत्याही उल्लंघन सामग्रीचा प्रसार थांबविण्यात मदत ( Meta has Launched New Open Source Software Tool ) करेल. HMA सह, प्लॅटफॉर्म कोणत्याही उल्लंघन करणाऱ्या सामग्रीसाठी स्कॅन करण्यास आणि आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्यास सक्षम ( Hashern Matcher Actioner ) असतील.

मेटाने सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर अंदाजे 5 अब्ज डाॅलर केले खर्च : HMA मेटाच्या मागील ओपन-सोर्स इमेज आणि व्हिडिओ मॅचिंग सॉफ्टवेअरवर तयार करते, जे कोणत्याही प्रकारच्या उल्लंघन करणाऱ्या सामग्रीसाठी वापरले जाऊ शकते. "मेटाने गेल्या वर्षी सुरक्षा आणि सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर अंदाजे 5 अब्ज डाॅलर खर्च केले आणि 40,000 पेक्षा जास्त लोक त्यावर काम करीत आहेत." असे कंपनीने सांगितले. "त्यामध्ये, आमच्याकडे शेकडो लोकांचा एक संघ आहे, जो विशेषत: दहशतवादविरोधी कार्यासाठी समर्पित आहे. ज्यामध्ये कायद्याची अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा ते दहशतवादविरोधी बुद्धिमत्ता आणि कट्टरतावादातील शैक्षणिक अभ्यासापर्यंतचे कौशल्य आहे."

विद्यमान हॅश डेटाबेस वापरण्याची परवानगी : नवीन साधन प्लॅटफॉर्मना त्यांचे स्वतःचे डेटाबेस तयार करण्यास आणि चालविण्यास अनुमती देते. तसेच, त्यांना विद्यमान हॅश डेटाबेस वापरण्याची परवानगी देते. त्यामुळे, त्यांना आक्षेपार्ह प्रतिमा किंवा व्हिडिओ स्वत: जतन करण्याची गरज नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोस्ट शोधण्यासाठी ते वापरत असलेल्या डेटाबेसद्वारे त्यांची सर्व सामग्री चालवू शकतात.

कंपनीने हे टूल केले शेअर : पुढील महिन्यात ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिझम (GIFCT) बोर्डाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यापूर्वी कंपनीने हे टूल शेअर केले आहे. 2017 मध्ये ऑनलाइन अतिरेक्यांशी लढा देण्यासाठी Twitter, YouTube आणि Microsoft सोबत तयार केलेला हा एक गट आहे. GIFCT ही एक NGO आहे जी संशोधन, तांत्रिक सहयोग आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीद्वारे ऑनलाइन दहशतवादी सामग्रीचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांना एकत्र आणते.