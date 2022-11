सॅन फ्रान्सिस्को : मेटा (पूर्वीचे फेसबुक) ने त्याचे संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकेरबर्ग पुढील वर्षी सामाजिक नेटवर्कवरील मंद वाढ ( CEO Mark Zuckerberg is Stepping Down Next Year Amid Slowing Growth ) आणि मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदीच्या दरम्यान ( Leak Portal First Reported Citing Source with Knowledge ) राजीनामा देत असल्याच्या वृत्ताचे खंडन ( Zuckerberg has Decided to Step Down on His Own ) केले आहे. लीक पोर्टलने प्रथम मेटा येथील योजनांच्या माहितीच्या स्त्रोताचा हवाला देऊन अहवाल दिला की, "झकरबर्ग पुढच्या वर्षी राजीनामा देणार आहे".

स्वतःहून पायउतार होणार : अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, झुकरबर्गने स्वतःहून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा "मेटाव्हर्स"वरसुद्धा परिणाम होणार नाही. त्याच्या कोट्यवधी डॉलरच्या प्रकल्पावर मेटाचे कम्युनिकेशन डायरेक्टर अँडी स्टोन यांनी मंगळवारी उशिरा या अहवालाचे खंडन केले. "हे खोटे आहे" असे ट्विट त्यांनी केले. गुंतवणूकदार आणि उद्योग तज्ज्ञांनी गंभीर चिंता व्यक्त केल्या असूनही, झुकेरबर्गने त्याचे मेटाव्हर्स स्वप्न आक्रमकपणे पुढे नेण्याचा निर्धार केला आहे.

तिमाही कमाईत घट : या महिन्याच्या सुरुवातीला, टेक उद्योगातील आतापर्यंतच्या सर्वात वाईट ले-ऑफमध्ये, झुकेरबर्गने 11,000 हून अधिक कर्मचार्‍यांना काढून टाकले. जागतिक कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे 13 टक्के आणि Q1 2023 पर्यंत कामावर ठेवण्याची मुदत वाढवली. कंपनीने आणखी तिमाही कमाईत घट नोंदवली. गुंतवणूकदारांचा त्याच्या तोट्यातील, अब्ज डॉलर्सच्या मेटाव्हर्स स्वप्नावरील विश्वास कमी होऊ लागतो.

मेटाचा महसूल घसरला : तिसर्‍या तिमाहीत (Q3), मेटाचा महसूल वर्षभरात 4 टक्क्यांनी घसरून 27.7 बिलियन डाॅलरवर पोहोचला. कंपनीने 4.395 अब्ज डाॅलर निव्वळ उत्पन्न पोस्‍ट केले. जे 9.194 बिलियन डाॅलर्स वर्षांहून कमी झाले. ही घसरण मेटाच्या रिअॅलिटी लॅब्स, मेटाच्या व्हर्च्युअल रिअॅलिटी विभागातील प्रचंड नुकसानीमुळे झाली. ज्याने Q3 मध्ये 3.672 अब्ज डाॅलर गमावले. "पुढील कॉम्प्युटिंग प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी अजून बराच मोठा रस्ता आहे. परंतु, आम्ही स्पष्टपणे येथे अग्रगण्य काम करीत आहोत. हे एक मोठे उपक्रम आहे आणि ते मुख्य प्रवाहात येण्याआधी प्रत्येक उत्पादनाच्या काही आवृत्त्या घेतील," असे झुकरबर्ग म्हणाले होते.

डेव्हिड वेहनर म्हणतात : मेटा सीएफओ डेव्हिड वेहनर यांनी मात्र महसुलातील काही घट महागाईमुळे झाल्याचे सांगितले. मेटा गुंतवणूकदारांनी कंपनीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किमान 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. मेटाव्हर्समध्ये गुंतवणूक करणे थांबवावे. झुकरबर्गवर तीव्र टीका करताना, अल्टिमीटर कॅपिटल चेअर आणि सीईओ ब्रॅड गर्स्टनर म्हणाले होते की, सोशल नेटवर्कला "मोजो परत" मिळविण्यासाठी अधिक हेडकाउंट कमी करणे आणि मेटाव्हर्सवर जास्त खर्च करणे थांबवणे आवश्यक आहे.