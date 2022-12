नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब आणि Google ने बुधवारी अॅपस्केल अकादमीच्या दुसर्‍या आवृत्तीसह आणखी 100 भारतीय स्टार्टअप्सना त्यांचे अॅप व्यवसाय वाढविण्यास ( Google Announced to Help 100 More Indian Startups Scale ) मदत करण्याची घोषणा ( Businesses with Second Edition of Appscale Academy ) केली. सध्या, भारतातील जवळपास ( Indian Startups Scale Their App Businesses ) 50 टक्के स्टार्टअप टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधून येतात.

MeitY स्टार्टअप हब : MeitY स्टार्टअप हब आणि Google सुरत, इंदूर, कोईम्बतूर, गंगटोक आणि जयपूरसारख्या उदयोन्मुख हबमध्ये ( MeitY Startup Hub and Google will Also Launch ) 1,000 हून अधिक स्टार्टअप्सना गुंतवून ठेवण्याच्या उद्देशाने मल्टी-सिटी रोड शोदेखील सुरू करणार आहेत. Appscale Academy हा जगासाठी उच्च-गुणवत्तेची अॅप्स तयार करण्यासाठी सुरुवातीच्या ते मध्यम-टप्प्यावरील स्टार्टअपना प्रशिक्षित करण्यासाठी वाढ आणि विकास कार्यक्रम आहे.

जगभरातील अॅप डेव्हलपर्सचा अर्थपूर्ण प्रभाव पाहणे आनंददायी : MeitY चे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, "भारतात आणि जगभरातील अॅप डेव्हलपर्सचा अर्थपूर्ण प्रभाव पाहणे आनंददायी आहे. आम्ही या स्टार्टअप्सना त्यांच्या सर्जनशील कल्पनांना स्केलेबल व्यवसायात रूपांतरित करण्यासाठी सातत्याने पाठिंबा देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे." Appscale Academy च्या 2022 च्या वर्गात अॅप्सने त्यांचा वापरकर्ता इंटरफेस (UI), वापरकर्ता अनुभव (UX), सुरक्षा, वापरकर्ता आधार, प्रतिबद्धता दर आणि रेटिंग सुधारण्यासाठी प्रोग्राममधील शिकण्याशी जुळवून घेतले.

समुहातील तीनपैकी एका अॅपने त्यांच्या अभ्यागतांची संख्या दुप्पट : गुगलच्या म्हणण्यानुसार, समुहातील तीनपैकी एका अॅपने त्यांच्या अभ्यागतांची संख्या दुप्पट केली आणि प्रोग्राम दरम्यान बेस स्थापित केला. "या वर्षी, आम्ही या समुदायाप्रती आमचे प्रयत्न वाढवण्यासाठी आणि आमच्या मल्टी-सिटी रोड शोच्या माध्यमातून टियर 2 आणि 3 शहरांमधील अधिक सर्जनशील अॅप-प्रीन्युअर्सपर्यंत कार्यक्रमाचे फायदे वाढवण्यासाठी Google सह पुन्हा भागीदारी करण्यास उत्सुक आहोत," जीत विजय म्हणाले. , CEO, MeitY स्टार्टअप हब.

'Appscale Academy' ची दुसरी आवृत्ती सहा महिन्यांचा कार्यक्रम असेल, ज्याद्वारे UX डिझाइन, बिझनेस मॉडेल आणि कमाईची रणनीती, आंतरराष्ट्रीय विस्ताराच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि डेटा सुरक्षा आणि सुरक्षितता यासह यशस्वी अॅप्स तयार करण्याच्या अनेक पैलूंवर स्टार्टअप्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. पद्धती.

स्टार्टअप्सना व्हर्च्युअल इन्स्ट्रक्टर नेतृत्वाखालील वेबिनार : स्टार्टअप्सना व्हर्च्युअल इन्स्ट्रक्टर नेतृत्वाखालील वेबिनार, स्वयं-शिक्षण सामग्री आणि स्थानिक आणि जागतिक उद्योगातील आघाडीच्या नेत्यांसह मार्गदर्शन सत्रांमध्ये प्रवेश असेल. त्यापैकी अनेकांना आघाडीच्या उद्यम भांडवलदारांकडे जाण्याची संधीही मिळेल. ६ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. "भारतातील अनेकांचे जीवन तंत्रज्ञानामुळे बदलत आहे आणि स्थानिक अॅप डेव्हलपर्स आणि स्टार्टअप संस्थापक हे या तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तनामागील प्रेरक शक्ती आहेत. भारत तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या मार्गावर आहे," असे संचालक आदित्य स्वामी म्हणाले.