हैद्राबाद : दोन चंद्र (उपग्रह) असलेला मंगळ 2 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर 8 डिसेंबरला (8 डिसेंबर रोजी खगोलीय घटना) पृथ्वीजवळ येत आहे. मंगळ, पृथ्वी आणि सूर्य हे तिघेही एका रांगेत ( Earth will be Between Mars and Sun ) असतील ( Earth Mars and Sun in a Row ), 80 दशलक्ष किमीपेक्षा थोडे जास्त अंतरावर राहून, पृथ्वी, मंगळ आणि सूर्य यांच्यामध्ये ( Mars will Shine Brightest ) असतील. मंगळाचे दोन चंद्र फोबोस आणि डेमोस आहेत. ते पृथ्वीच्या चंद्रासारखे सुंदर दिसत ( Astronomical Event on December 8 ) नाहीत.

आज मंगळ ग्रह दिसेल अधिक चमकदार आणि लाल

मंगळाचे वातावरण प्रामुख्याने कार्बन डाय ऑक्साईडने बनलेले आहे. ज्यामध्ये आर्गॉन आणि नायट्रोजन कमी प्रमाणात आहे. हे वातावरण अतिशय पातळ आहे. मंगळ हा सूर्यापासून चौथा ग्रह आहे. हे धुळीने माखलेले थंड वाळवंट आहे.

आज मंगळ ग्रह दिसेल अधिक चमकदार आणि लाल

या घटनेत मंगळ मोठा आणि चमकदार दिसेल : सायन्स ब्रॉडकास्टर सारिका घारू यांनी सांगितले की, "या खगोलीय घटनेला मंगळ विरोधात म्हटले जाते. यावेळी मंगळ मोठा आणि चमकदार दिसेल." सारिका घारू सायन्स ब्रॉडकास्टरने सांगितले की, "जेव्हा संध्याकाळी 6 च्या सुमारास सूर्य पश्चिमेला मावळतो, तेव्हा लाल ग्रह मंगळ पूर्वेला उगवेल, त्यासोबत पौर्णिमा (8 डिसेंबर) असेल.

आज मंगळ ग्रह दिसेल अधिक चमकदार आणि लाल

ही घटना पुन्हा 2025 रोजी घडेल त्यामुळे पाहायला विसरू नका : रात्रभर आकाशात मुक्काम करीत असताना सकाळी ६.३० च्या सुमारास मंगळ पश्चिम दिशेला मावळेल. ते उघड्या डोळ्यांनीच पाहता येईल. चंद्राचे एक वर्ष पृथ्वीच्या 687 दिवसांच्या बरोबरीचे असते आणि एक दिवस 24 तास 37 मिनिटांचा असतो. 13 ऑक्टोबर 2020 पासून दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, मंगळ जवळ येताना पाहण्यास विसरू नका, कारण त्यानंतर ही खगोलीय घटना 16 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.