नवी दिल्ली : देशांतर्गत स्मार्टफोन ब्रँड Lava ने शुक्रवारी ( Domestic Smartphone Brand Lava on Friday Launched ) प्रीमियम ग्लास बॅक आणि ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G37 चिपसेटसह ( Octa Oore MediaTek Helio G37 Chipset ) नवीन बजेट-अनुकूल स्मार्टफोन लॉन्च केला. Blaze NXT ची किंमत 9,299 रुपये ( Premium Glass Back ) आहे. कंपनीच्या रिटेल नेटवर्कवर उपलब्ध आहे आणि 2 डिसेंबरपासून Amazon आणि Lava च्या ऑनलाइन स्टोअर्सवर विक्रीसाठी ( The Blaze NXT is priced at Rs 9,299 ) उपलब्ध असेल.

नवीन उपकरण ग्लास ब्लू, ग्लास रेड आणि ग्लास ग्रीन या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. NXT 16.55 सेमी (6.5-इंच) डिस्प्लेसह 2.3GHz पर्यंत क्लॉक केलेल्या ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G37 चिपसेटसह येतो. हे 4 GB रॅमदेखील देते जे 3 GB पर्यंत वाढवता येते आणि 64 GB अंतर्गत स्टोरेज क्षमतेसह येते.

"Blaze NXT ग्लास बॅकसह येतो आणि ग्राहकांच्या पुढच्या पिढीच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी परिपूर्ण एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन आहे," असे लावा इंटरनॅशनल लिमिटेडचे ​​उत्पादन प्रमुख तेजिंदर सिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

नवीन स्मार्टफोन 13MP AI ट्रिपल रिअर कॅमेरा आणि सेल्फीसाठी 8MP फ्रंट कॅमेरा, टाइम-लॅप्स, स्लो मोशन व्हिडिओ, GIF आणि दस्तऐवजांचे बुद्धिमान स्कॅनिंग यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे. याव्यतिरिक्त, हे स्मूथनिंग, स्लिमिंग, व्हाईटनिंग आणि आय एन्लार्जर सारखी ब्युटी मोड वैशिष्ट्ये देते.

Blaze NXT ला 5000mAh बॅटरीचा पाठिंबा आहे आणि त्यात प्रीमियम ग्लास बॅक आणि रियर फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे.