नवी दिल्ली: होमग्रोन मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म कू ने शुक्रवारी 10 प्रोफाईल पिक्चर्स, सेव्ह अ कू, शेड्यूल कू आणि सेव्ह ड्राफ्ट यासह चार नवीन वैशिष्ट्यांची घोषणा केली. एका निवेदनात, प्लॅटफॉर्मने म्हटले आहे की '10 प्रोफाइल पिक्चर्स' वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना 10 फोटो अपलोड करण्यास अनुमती देईल, जेव्हा कोणी वापरकर्त्याच्या प्रोफाइलला भेट देतात तेव्हा ते ऑटो-प्ले केले जाऊ शकतात. (Koo new features, schedule post on koo, Update koo features) कूचे सह-संस्थापक मयंक बिदावतका यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे,आम्ही वापरकर्त्यांना जास्तीत जास्त 10 प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करण्यास सक्षम करणारे पहिले आहोत.' आम्ही पॉवर क्रिएटर्सना (Power creators) आता ड्राफ्ट जतन करण्यास आणि भविष्यासाठी ड्राफ्ट जतन करण्यास सक्षम केले. (Now enabled to save drafts and save drafts for future)

कु शेड्यूल करू शकतील: 'शेड्युल अ कु' (Schedule a Koo) सह, वीज उत्पादक भविष्यातील तारीख आणि वेळेसाठी कु शेड्यूल करू शकतील. ज्या निर्मात्यांना एकाच वेळी अनेक कल्पना लिहायला आवडतात त्यांच्यासाठी हे सोपे करेल, परंतु त्यांच्या अनुयायांच्या फीडची गर्दी टाळण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या वेळेसाठी शेड्यूल करा. 'सेव्ह ड्राफ्ट' वैशिष्ट्याचा (save draft feature) वापर करून निर्माते त्यांचे कार्य पोस्ट करण्यापूर्वी ड्राफ्टमध्ये ठेवू शकतात. हे त्यांना पोस्ट करण्यापूर्वी संपादन करत राहण्याचे स्वातंत्र्य देईल.

सेव्ह अ कू: लाईक, कमेंट, री-कु किंवा शेअर यासारख्या नेहमीच्या प्रतिक्रियांऐवजी वापरकर्ते आता 'सेव्ह अ कू' करू शकतात. अहवालात असे म्हटले आहे की, केवळ वापरकर्ते जतन केलेले कु पाहू शकतात, जे त्यांच्या प्रोफाइल पृष्ठावरून अ‍ॅक्सेस केले जाऊ शकतात. कू सध्या 50 दशलक्ष डाउनलोडसह इंटरनेटवरील दुसरा सर्वात लोकप्रिय मायक्रो-ब्लॉग आहे. हे 10 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे आणि सध्या 100 हून अधिक देशांमध्ये वापरकर्ते वापरतात. Koo चे 10 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत, पुढील एका वर्षात 100 मिलियनचे लक्ष्य आहे.