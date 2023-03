नवी दिल्ली : अ‍ॅपल या सप्टेंबरमध्ये संपूर्ण नवीन आयफोन 15 लाइनअपची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. कंपनी आयफोन 15, आयफोन 15 प्रो, आयफोन 15 प्लस आणि आयफोन 15 प्रो मॅक्ससह चार मॉडेल्सची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. आता, एका नवीन अहवालात दावा करण्यात आला आहे की आयफोन 15 प्रो आणि आयफोन 15 प्रो मॅक्स मागील प्रो मॉडेल्सपेक्षा अधिक महाग असतील. हाँगकाँग स्थित इन्व्हेस्टमेंट फर्म हैटॉन्ग इंटरनॅशनल सिक्युरिटीजचे तंत्रज्ञान विश्लेषक जेफ पु यांच्या मते, अनेक अपग्रेड्समुळे आयफोन 15 प्रो मॉडेल्सची किंमत वाढेल.





स्कॅनर घटकांचा विशेष पुरवठादार : आगामी आयफोन प्रो मॉडेल्समध्ये टायटॅनियम फ्रेम, सॉलिड-स्टेट बटणे, A17 बायोनिक चिप, वाढलेली रॅम, वाढीव ऑप्टिकल झूमसाठी पेरिस्कोप लेन्स आणि बरेच काही आहे असे म्हटले जाते. तसेच वाचा - iPhone 15, iPhone 15 Plus मध्ये Dynamic Island प्रदर्शित होऊ शकते. अ‍ॅपल या वर्षी सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये कधीतरी iPhone 15 मालिका लॉन्च करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रतिष्ठित अ‍ॅपल विश्लेषक मिंग-ची कुओ यांनी दावा केला आहे की सोनी iPhone 15 Pro आणि iPhone 15 Pro Max साठी LiDAR स्कॅनर घटकांचा विशेष पुरवठादार म्हणून Lumentum आणि WIN Semi ची जागा घेईल. अ‍ॅपल iPhone 15 Pro व्हॉल्यूम कंट्रोलसाठी 2 बटणे कमी करू शकते



असे असतील मॉडेल्स : आयफोन 15 मालिकेत आयफोन 15, आयफोन 15 प्लस, आयफोन 15 प्रो आणि आयफोन 15 प्रो किंवा अल्ट्रा या चार मॉडेल्सचा समावेश असेल. प्रस्तुतीकरणानुसार iPhone 15 Plus ला डायनॅमिक आयलंड मिळेल. हे iPhone 14 Plus च्या नॉच पॅनलवर अपग्रेड असेल. आगामी प्लस आयफोनवरील बेझल्स स्लिम असतील. कोपरा वक्र असेल आणि मागचा आणि पुढचा भाग सपाट असेल. याच्या मागील बाजूस मोठ्या एलईडी फ्लॅश मॉड्यूलसह ड्युअल-कॅमेरा सिस्टम असल्याचे दिसते. या वर्षी इतर iPhones प्रमाणेच, iPhone 15 Plus देखील तळाशी USB Type-C पोर्टसह येईल. आयफोन 15 प्लस थोडासा अरुंद असल्याचे दिसते. या व्यतिरिक्त, स्मार्टफोन अ‍ॅपल च्या A16 किंवा A17 बायोनिक चिपसेटसह येण्याची अपेक्षा आहे. यात 6GB RAM आणि 512GB पर्यंत अंतर्गत स्टोरेज असण्याची शक्यता आहे. यावेळी, अ‍ॅपल ने डिव्हाइसवर थोडी मोठी बॅटरी स्टॅक करणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : Meta Layoff : मेटा पुन्हा नोकर कपातीच्या तयारीत, दुसऱ्या फेरीत 10 हजार कर्मचाऱ्यांना देणार नारळ