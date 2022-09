सॅन फ्रान्सिस्को: संशोधन अन्वेषक सोनाली चतुर्वेदीसह यूएस शास्त्रज्ञांच्या एका चमूने एकल-डोस, इंट्रानासल उपचार विकसित केला ( Indian-origin researcher develops antiviral therapy ) आहे. जो केवळ एकाधिक कोविड प्रकारांची लक्षणे कमी करत नाही तर विषाणू नष्ट करतो. प्रोसिडिंग्ज ऑफ द नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसमध्ये ( Proceedings of the National Academy of Sciences ) प्रकाशित झालेल्या एका नवीन अभ्यासात, सॅन फ्रान्सिस्कोमधील ग्लॅडस्टोन इन्स्टिट्यूटच्या टीमने दर्शविले की उपचारात्मक हस्तक्षेप कण ( therapeutic interfering particle ) नावाचा हा नवीन उपचार संक्रमित प्राण्यांपासून विषाणूचे प्रमाण कमी करतो.

"आमच्या माहितीनुसार, हे एकमेव एकल-डोस अँटीव्हायरल ( The only single-dose antiviral ) आहे जे केवळ COVID-19 ची लक्षणे आणि तीव्रता कमी करत नाही तर व्हायरस देखील कमी करते," असे पेपरचे पहिले लेखक चतुर्वेदी ( Chaturvedi first author of the paper )म्हणाले. ऐतिहासिकदृष्ट्या, SARS-CoV-2 सह श्वसन विषाणूंचा प्रसार मर्यादित करणे अँटीव्हायरल आणि लसींसाठी अपवादात्मकरित्या आव्हानात्मक आहे. ग्लॅडस्टोनचे वरिष्ठ अन्वेषक लिओर वेनबर्गर ( Gladstone Senior Investigator Lior Weinberger ) म्हणाले, "या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की टीआयपीचा एकच, इंट्रानासल डोस प्रसारित होणार्‍या विषाणूचे प्रमाण कमी करतो आणि त्या उपचार केलेल्या प्राण्यांच्या संपर्कात असलेल्या प्राण्यांचे संरक्षण करतो."

तथापि, TIPs चे फायदे संक्रमित पेशींमधील विषाणू दाबण्याच्या त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे जातात. TIPs ते ज्या व्हायरसला लक्ष्य करतात त्याच पेशींमध्ये राहत असल्याने, ते एकाच वेळी विकसित होतात, नवीन व्हायरल स्ट्रेन ( A new viral strain ) उदयास आले तरीही सक्रिय राहतात. चतुर्वेदी म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांपासून, साथीच्या रोगाची अनेक आव्हाने नवीन स्वरूपाच्या उदयाशी संबंधित आहेत.

"टीआयपी एक आदर्श उपचार असेल कारण विषाणू विकसित होत असताना ते शिकत राहतात, त्यामुळे ते औषधांच्या प्रतिकाराची समस्या टाळू शकतात," ती म्हणाली. नवीन पेपरमध्ये, वेनबर्गर आणि चतुर्वेदी अभ्यास करतात की TIP देखील व्हायरल शेडिंग कमी करू शकतात - लक्षणे आणि व्हायरल लोड कमी करण्यापासून एक वेगळा प्रश्न. संशोधकांनी कोविड-संक्रमित हॅमस्टरवर अँटीव्हायरल ( Antivirals in covid-infected hamsters ) टीआयपीने उपचार केले आणि नंतर दररोज प्राण्यांच्या नाकात विषाणूचे प्रमाण मोजले. सुरुवातीचे प्रयोग SARS-CoV-2 च्या डेल्टा स्ट्रेनचा वापर करून केले गेले. 5 व्या दिवसापर्यंत, सर्व नियंत्रण प्राणी अजूनही उच्च पातळीचे विषाणू सोडत होते, तर TIP-उपचार केलेल्या पाचपैकी चार प्राण्यांमध्ये विषाणू आढळला नाही.

जेव्हा संक्रमित प्राण्यांना पिंजऱ्यात विनासंक्रमित प्राण्यांसह ठेवले जाते, तेव्हा संक्रमित प्राण्यांवर TIP सह उपचार केल्याने कोविड-19 चा प्रसार पूर्णपणे टाळता आला नाही. तथापि, यामुळे विषाणूजन्य भार आणि नवीन उघड झालेल्या प्राण्यांमध्ये संसर्गाची सौम्य लक्षणे लक्षणीयरीत्या कमी झाली. वेनबर्गरची टीम आता मानवांमध्ये टीआयपी चाचणी करण्यासाठी क्लिनिकल चाचणीसाठी एफडीएची मंजुरी घेत आहे. "या प्राण्यांच्या सेटिंगमध्ये SARS-CoV-2 चे संक्रमण कमी करण्यात सक्षम असणे हे मानव-ते-मानवी संक्रमण कमी करण्यास सक्षम असणे खूप आशादायक आहे," ग्लॅडस्टोनचे वेनबर्गर म्हणाले, ज्यांचे कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, सॅन फ्रान्सिस्को यांच्याशी शैक्षणिक संलग्नता आहे.

