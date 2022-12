नवी दिल्ली : सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठी ( Department of Telecommunication ) स्पेक्ट्रमचा ( TRAI ) लिलाव करणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे आणि या क्षेत्रातील ( India to Hold Satellite Spectrum Auction ) गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी त्याची रचना केली ( India will be First Country to Auction Spectrum For Satellite ) जावी, असे दूरसंचार नियामक ट्रायचे अध्यक्ष पीडी वाघेला यांनी मंगळवारी सांगितले. सॅटकॉमवरील ब्रॉडबँड इंडिया फोरम समिटमध्ये बोलताना वाघेला म्हणाले की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( TRAI ) लवकरच विविध मंत्रालयांकडून उपग्रह संप्रेषणासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, माहिती आणि प्रसारण, अंतराळ आणि दूरसंचार करणे सुलभ करण्यासाठी अखंडपणे शिफारशी करेल.

भारत पहिल्यांदा स्पेक्ट्रम लिलाव खरेदी करणारा देश : ट्रायचे चेअरमन वाघेलाय यांनी पुढे सांगितले की, TRAI ला दूरसंचार विभागाकडून लिलावासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रम आणि उपग्रह-आधारित संप्रेषणाशी संबंधित पैलूंचा संदर्भ प्राप्त झाला आहे. "मला वाटते की, स्पेस बेस स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा मुद्दा भारत पहिल्यांदा हाताळणार. आम्ही त्यावर काम करीत आहोत," वाघेला ( TRAI chairman PD Vaghela ) म्हणाले.

स्पेस स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी ट्राय काही प्रकारचे मॉडेल घेऊन येणार : स्पेस स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी ट्राय काही प्रकारचे मॉडेल घेऊन येणार आहे, असेही ते म्हणाले. "परंतु, याने क्षेत्राला मारून टाकू नये. ते खूप महत्वाचे आहे. आम्ही आणत असलेली कोणतीही प्रणाली प्रत्यक्षात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे, आणि कोणतेही ओझे वाढवू नये. म्हणजे, हे आमच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि आम्हाला त्या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे.” वाघेला यांनी सांगितले.

स्पेक्ट्रम लिलावावर सल्लामसलत करणे बाकी : TRAI ला उपग्रह संप्रेषणासाठी असलेल्या मानक प्रक्रियेनुसार स्पेक्ट्रम लिलावावर सल्लामसलत करणे बाकी आहे. पेपरच्या स्थितीबद्दल विचारले असता वाघेला म्हणाले की, ट्राय योग्य मॉडेलसाठी जगभरातील तज्ज्ञ आणि नियामकांशी चर्चा करीत आहे आणि त्या चर्चा संपल्यानंतर सल्लामसलत पेपर जारी केला जाईल. दूरसंचार ऑपरेटर्सनी सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठी लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, तर उपग्रह उद्योगातील खेळाडूंनी त्याला विरोध केला आहे.