मंडी (हिमाचल प्रदेश) : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) ( Indian Institute of Technology ) मंडीच्या संशोधकांसह ( IIT Mandi Researchers Generate Power ) एका टीमने एक नवीन सामग्री ( Generate Power From Artificial Light Sources ) विकसित केली आहे, जी LED किंवा CFL सारख्या घरगुती प्रकाश स्रोतांपासून वीज निर्माण ( Power From Artificial Light Sources ) करू शकते. लाइट-एमिटिंग डायोड (एलईडी) हे एक अर्धसंवाहक उपकरण आहे, जे त्यातून विद्युत प्रवाह वाहते तेव्हा प्रकाश उत्सर्जित करते. तर कॉम्पॅक्ट फ्लूरोसंट दिवा (सीएफएल) हा एक फ्लूरोसंट दिवा आहे जो प्रकाश उपकरणाच्या जागेत बसण्यासाठी वक्र किंवा दुमडलेला ट्यूब वापरतो.

सोलर एनर्जी जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेले संशोधन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) तंत्रज्ञानास समर्थन देते जे मोबाइल फोन, स्मार्ट होम्स आणि इतर अनुप्रयोगांमध्ये वाढत्या प्रमाणात वापरले जात आहे. ज्यांना विविध प्रकारच्या रिअल-टाइम डेटाची आवश्यकता आहे. या IoT उपकरणांना वीज पुरवठ्यासाठी इलेक्ट्रिकल ग्रिडवर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे चालवणे आवश्यक आहे. अशा उपकरणांना उर्जा देण्यासाठी सध्या प्राथमिक आणि दुय्यम बॅटरी वापरल्या जातात, असे संशोधकांनी सांगितले.

सर्व बॅटरी त्यांच्या प्रकारची पर्वा न करता, मर्यादित आयुर्मान असतात आणि त्या खर्चिक किंवा पर्यावरणास अनुकूल नसतात. प्रकाश-प्रेरित पॉवर जनरेटर अशा उपकरणांना उर्जा देण्यासाठी बॅटरीला पर्याय देण्याचे आश्वासन देत आहेत, ते म्हणाले. सौरपेशी ऊर्जा निर्मितीसाठी सूर्यप्रकाशाचा वापर करतात. परंतु, अनेक IoT घरामध्ये वापरले जात असल्याने, सौरप्रकाश हा पर्याय नाही.

सेन्सर, गॅझेट्स, वाय-फाय राउटर, रेडिओ-फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशन (RFID) रीडर इ. यांसह इनडोअर उपकरणे चालविण्यासाठी पुरेशी उर्जा निर्माण करण्यासाठी घरातील प्रकाश स्रोतांपासून प्रकाशाचा वापर करण्याच्या पद्धती शोधणे हा पर्याय आहे. बहुसंस्थात्मक संघ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE), गुरुग्राम, गौतम बुद्ध युनिव्हर्सिटी, ग्रेटर नोएडा आणि यूएस युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास येथील संशोधकांनी पातळ-फिल्म कार्यक्षम फोटोव्होल्टेइक पेशी विकसित केल्या आहेत, ज्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रकाशापासून ऊर्जा निर्माण करू शकतात.

या पेशी पेरोव्स्काइट्सवर आधारित आहेत. क्रिस्टल्सचे एक कुटुंब जे सूर्यप्रकाश शोषून घेऊ शकतात आणि शक्ती निर्माण करू शकतात. सौरऊर्जा निर्मितीसाठी पेरोव्स्काईट्सचा बराच काळ अभ्यास केला गेला आहे. संशोधकांनी नवीन पेरोव्स्काईट सामग्रीचा शोध लावला ज्याचा वापर केवळ सूर्यप्रकाशच नव्हे तर घरातील कृत्रिम प्रकाश काढण्यासाठी केला जाऊ शकतो. "आम्ही मेथिलॅमोनियम लीड आयोडाइड (MAPbI3) पेरोव्स्काईट मटेरियलमध्ये Formamidinium (FA+) cation समाविष्ट करून फोटोअॅक्टिव्ह क्वासी-क्यूबिक स्ट्रक्चर्ड पेरोव्स्काईट सामग्रीचे संश्लेषण केले आहे." डॉ. रणबीर सिंग, IIT मंडीतील म्हणाले. सिंग म्हणाले, "फॅब्रिकेटेड पेरोव्स्काईट्स (पीव्ही) ने इनडोअर प्रदीपन परिस्थितीत 34.07 टक्के फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण कार्यक्षमता दर्शविली आहे," सिंग म्हणाले.

फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण कार्यक्षमता मूल्ये, एकंदर कार्यप्रदर्शन निर्धारित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्देशक इनडोअर अॅप्लिकेशन्ससाठी सर्वोत्तम-इन-क्लास पेरोव्स्काईट्सच्या बरोबरीने होते, असेही संशोधकांनी सांगितले. संशोधन पेरोव्स्काईट्स वापरून घरातील प्रकाशाची ऊर्जा कॅप्चर करण्यासाठी फोटोव्होल्टेइक सामग्रीच्या विकासासाठी संभाव्य उमेदवार सादर करते असेही संशोधकांनी सांगितले. वेलनेस आणि हेल्थ मॉनिटरिंग, स्मार्ट होम्स, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या अॅप्लिकेशन्समध्ये स्मार्ट उपकरणांच्या वापरात होणार्‍या झपाट्याने वाढीमुळे नजीकच्या भविष्यात घरातील प्रकाश-प्रेरित वीज निर्मितीची मागणी वाढेल, असे संशोधकांनी जोडले.