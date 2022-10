जोधपूर (राजस्थान) : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ( IIT ) जोधपूरच्या संशोधकांनी रोबोटिक प्रशिक्षकांची ( IIT Jodhpur Researchers Designed Robotic Trainers ) रचना केली आहे. ज्याचा ( Robotic Trainers for Lower Limb Rehabilitation ) उपयोग खालच्या अंगांच्या अपंगत्वावर उपचार ( IIT Jodhpur Researchers Design Robotic Trainer ) करण्यासाठी फिजिओथेरपीसाठी केला जाऊ शकतो. संशोधन पथकाचे नेतृत्व सहायक प्राध्यापक, यांत्रिक ( IIT Jodhpur Dr Jayant Kumar Mohanta ) अभियांत्रिकी विभाग, आयआयटी जोधपूर डॉ. जयंत कुमार मोहंता यांनी केले. अवयवांचे अपंगत्व हा भारतीयांमध्ये एक ( Research Team was Led by Assistant Professor ) गंभीर आजार आहे. तसेच, वय-संबंधित आजार, शारीरिक विकृती, अपघात, स्ट्रोक, पोलिओ इत्यादींमुळे हा आजार होतो.

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात लोकोमोटर अक्षमता असलेले 5 दशलक्ष लोक आहेत. IIT जोधपूरनुसार "खालच्या अंगांचे पुनर्वसन, विशेषत: चालणे पुनर्प्राप्तीसाठी वेळखाऊ आहे. काहीवेळा अनेक फिजिओथेरपिस्टचा समावेश आहे. अलीकडे, खालच्या अंगांच्या पुनर्वसनासाठी रोबोटिक उपकरणे डिझाइन करण्यात स्वारस्य आहे. रोबोटिक पुनर्वसनात, थेरपिस्टला फक्त पर्यवेक्षण प्रदान करणे आवश्यक आहे. आणि उपकरणाची स्थापना. या संशोधन कार्यातून मिळालेली समज इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अॅडव्हान्स्ड रोबोटिक सिस्टीम्समधील एका पेपरमध्ये सामायिक केली गेली आहे."

संस्थेने पुढे म्हटले आहे की, बहुतेक विद्यमान रोबोटिक प्रणाली केवळ हाताची हालचाल करून रुग्णांवर उपचार करतात. काल्पनिक विमान जे शरीराला डाव्या आणि उजव्या भागात विभाजित करते. अंगाच्या संपूर्ण हालचालीसाठी, बाजूंची हालचाल पुरेशी नाही आणि आडवा (शरीराच्या वरच्या आणि खालच्या) आणि कोरोनल (पुढील आणि मागील) विमानांमध्ये देखील हालचाली आवश्यक आहेत.





आयआयटी जोधपूरच्या संशोधकांनी एक रोबोट मॅनिपुलेटर व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे जी बाणू, आडवा आणि कोरोनल प्लेन या तिन्ही विमानांमध्ये घोट्याला गती प्रदान करण्यास सक्षम आहे. "उपचारांचा योग्य क्रम अंमलात आणल्यास संपूर्ण पुनर्वसन शक्य आहे. रोबो थकल्याशिवाय ते करू शकतील," डॉ मोहंता यांनी स्पष्ट केले.

रोबोटिक ट्रेनर हा ब्रेस किंवा पायाला आधार देणारे एक्सोस्केलेटनसारखे घालण्यायोग्य उपकरण होते. आडवा/क्षैतिज/पार्श्व आणि बाणू/रेखांशाच्या समतलामध्ये आवश्यक अंग उपचारात्मक हालचाली करण्यासाठी त्याला कार्टेशियन (3-दिशात्मक) समांतर मॅनिप्युलेटर प्रदान करण्यात आले होते. मोशन थेरपीची आवश्यक श्रेणी अंमलात आणण्यासाठी डिझाइनने मोठ्या कार्यक्षेत्राची खात्री केली, ते म्हणाले.

मोशन कंट्रोल स्कीमसह कॉम्प्युटर-आधारित सिम्युलेशन वापरून डिझाईन केलेल्या स्थिर ट्रेनरची उपयुक्तता पुष्टी केली गेली आणि विविध वैद्यकीयदृष्ट्या सुचविलेल्या उपचारात्मक निष्क्रिय हालचालींची श्रेणी पार पाडली गेली. डिझाईन महत्त्वपूर्ण पुनर्वसन उपचारात्मक हालचाली जसे की अपहरण (शरीराच्या मध्यरेषेपासून दूर असलेल्या अंगाची हालचाल किंवा उपांगाची हालचाल), अॅडक्शन (शरीराच्या मध्यरेषेकडे अवयव किंवा उपांगाची हालचाल), वळण (वाकणे) यासारख्या महत्त्वपूर्ण हालचाली करू शकते. , आणि हिप आणि गुडघ्याच्या सांध्याचा विस्तार.

"आम्ही तयार केलेला रोबोटिक ट्रेनर अर्धांगवायूच्या रुग्णांना फिजिओथेरपी प्रदान करण्यात मदत करेल आणि ज्यांना पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली आहे ज्यामुळे त्यांच्या खालच्या अंगांचे कार्य विस्कळीत झाले आहे," असे संशोधन लीडने म्हटले आहे. IIT जोधपूर टीमने प्रस्तावित केलेला ट्रेनर वैचारिकदृष्ट्या सोपा आहे आणि त्याच्याकडे मॉड्यूलर मेकॅनिकल कॉन्फिगरेशन आहे जे निराकरण आणि वापरण्यास सोपे आहे.

शिवाय, नितंब आणि गुडघ्याच्या हालचालींसाठी फक्त रेखीय अॅक्ट्युएटरचा वापर केला जात असल्याने, वापरादरम्यान रोबोट स्वतः स्थिर, सुरक्षित आणि मजबूत असतो. रोबोटिक्स हे एक आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र आहे जे सॉफ्टवेअर, नियंत्रण, यांत्रिकी, सेन्सिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या डोमेनमध्ये कट करते. रोबोटिक आणि मोबिलिटी सिस्टीमच्या क्षेत्रातील विविध पार्श्वभूमी असलेल्या अभियंत्यांची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि संबंधित संशोधन आणि विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी, IIT जोधपूरने रोबोटिक्स आणि मोबिलिटी सिस्टममध्ये एमटेक प्रोग्रामची रचना केली आहे.

प्रस्तावित एमटेक प्रोग्राम सर्वात आव्हानात्मक प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाच्या संधी प्रदान करेल. हा कार्यक्रम रोबोटिक्स आणि मोबिलिटी सिस्टीमच्या डिझाइन, विकास आणि चाचणीमधील नाविन्यपूर्ण कल्पनांची चाचणी घेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल, अशीही कल्पना आहे, असे IIT जोधपूरने म्हटले आहे.