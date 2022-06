मॉस्को: संशोधकांच्या एका टीमने नॅनोफोटोनिक मायक्रोफ्लुइडिक सेन्सर ( Nanophotonic microfluidic sensors ) विकसित केला आहे, जो कर्करोगाचा शोध, निरीक्षण आणि उपचारांमध्ये मदत करेल. ऑप्टिक्स लेटर्स जर्नलमध्ये ( Optics Letters Journal ) प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, हे उपकरण कमी एकाग्रतेमध्ये विरघळलेला वायू आणि द्रव उच्च प्रमाणात अचूकतेने ओळखू शकते.

लॅब ऑन ए चिप ( Lab on a chip ) हे एक छोटेसे सेन्सर उपकरण आहे. जे जटिल बायोकेमिकल विश्लेषण करण्यास सक्षम आहे. कर्करोग शोधण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग ( The best way to detect cancer ) मानला जातो. मॉस्कोच्या एचएसई युनिव्हर्सिटीचे संशोधक ग्रेगरी गोल्समन यांनी सांगितले की, लॅब-ऑन-ए-चिप उपकरण विकसित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे केवळ रक्त तपासणीच करू शकत नाही, तर रुग्णाच्या रक्तात उपस्थित असलेल्या बायोमार्कर्सद्वारे कर्करोगाचा प्राथमिक अवस्थेत शोध घेऊ शकतो.

