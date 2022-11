मुंबई : रिलायन्स जिओने शुक्रवारी सांगितले की, 33 जिल्हा मुख्यालयांपैकी प्रत्येकामध्ये 'ट्रू 5जी' मिळवणारे ( Gujarat has Become The First State to Get True 5G ) गुजरात हे पहिले राज्य बनले आहे. यासह, Jio 'True 5G' आता भारतातील 46 शहरे/नगरांमध्ये उपस्थित आहे. एक मॉडेल राज्य म्हणून, Jio गुजरातमध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, कृषी, उद्योग 4.0 आणि IoT क्षेत्रांमध्ये ट्रू 5G-संचालित उपक्रमांची मालिका सुरू ( Jio 'True 5G' is now present in 46 cities/towns in India ) करेल आणि त्यानंतर देशभरात त्याचा ( This Service will Start Soon in Pune As Well ) विस्तार करेल.

जिओ 'सर्वांसाठी शिक्षण' नावाच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून गुजरातमधील 100 शाळा डिजिटल करणार : सुरुवातीस, रिलायन्स फाऊंडेशन आणि जिओ 'सर्वांसाठी शिक्षण' नावाच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून गुजरातमधील 100 शाळा डिजिटल करणार आहे. रिलायन्सचे अध्यक्ष आकाश एम अंबानी म्हणाले, "आमच्या मजबूत ट्रू 5G नेटवर्कशी 100 टक्के जिल्हा मुख्यालये जोडलेले गुजरात हे पहिले राज्य आहे. आम्हाला या तंत्रज्ञानाची खरी ताकद दाखवायची आहे आणि ते अब्जावधी लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम करू शकते ते दाखवायचे आहे." असे रिलायन्सचे अध्यक्ष आकाश एम. जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड.

जिओने जाहीर केले की 'True 5G' आता पुण्यातसुद्धा होणार उपलब्ध : Jio ने यापूर्वी जाहीर केले होते की, 'True 5G' आता पुण्यात उपलब्ध होईल. 1Gbps पर्यंतच्या वेगाने अमर्यादित 5G डेटा ऑफर करेल. 23 नोव्हेंबरपासून, पुण्यातील जिओ वापरकर्त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय अमर्यादित डेटाचा अनुभव घेण्यासाठी जिओ वेलकम ऑफरसाठी आमंत्रित केले जाईल. गेल्या आठवड्यात, Jio ने संपूर्ण दिल्ली-NCR प्रदेशात, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाझियाबाद, फरिदाबाद आणि इतर प्रमुख स्थानांसह 'ट्रू 5G' सेवा प्रदान केली, असे करणारे एकमेव ऑपरेटर बनले.