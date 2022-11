सॅन फ्रान्सिस्को : गुगलने पुढील वर्षी Android वर आपले समर्पित मार्ग दृश्य अ‍ॅप बंद ( Google has Announced Plans to Discontinue ) करण्याची योजना जाहीर ( Google Discontinue its Dedicated Street View App ) केली आहे. गुगलच्या मते, टेक जायंटने स्ट्रीट व्ह्यू अ‍ॅपसाठी अनेक शटडाउन संदेश तयार केले आहेत. नोटीसमध्ये, कंपनी वापरकर्त्यांना Google नकाशे किंवा मार्ग दृश्य स्टुडिओवर जाण्याचा सल्ला देते. आता मार्ग दृश्य अ‍ॅप म्हणजेच गुगल मॅप 31 मार्च 2023 रोजी थांबणार ( Street View App Will End ) आहे.

गुगलचा महत्त्वाचा अहवाल : "स्ट्रीट व्ह्यू अ‍ॅप बंद होत आहे आणि ही प्रक्रिया 21 मार्च 2023 रोजी संपेल," असे कंपनीने अहवालात नमूद केले आहे. "तुमचा स्वतःचा 360 व्हिडिओ प्रकाशित करण्यासाठी, मार्ग दृश्य स्टुडिओवर स्विच करा. मार्ग दृश्य पाहण्यासाठी आणि Photo Spheres जोडण्यासाठी, Google नकाशे वापरा." मार्ग दृश्य जवळजवळ कोणत्याही रस्त्याचे 360-अंश दृश्य प्राप्त करणे सोपे करते. संभाव्य सहलीच्या गंतव्यस्थानांवर संशोधन करण्यासाठी किंवा घरच्या आरामात जगाचा अनौपचारिक दौरा करण्यासाठी आदर्श बनवते, अहवालात म्हटले आहे.

भारत सरकारने एक दशकापूर्वी ही सेवा केली होती निलंबित : यापूर्वी, वापरकर्त्याचा अनुभव वाढवण्याच्या उद्देशाने, Google Maps ने लोकांना नेव्हिगेट करण्यात आणि ठिकाणे अधिक दृश्य आणि अचूकपणे एक्सप्लोर करण्यात मदत करण्यासाठी 'स्ट्रीट व्ह्यू' अनुभव भारतात परत आणला होता. आवश्यक सुरक्षा मंजुरी मिळवण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे भारत सरकारने एक दशकापूर्वी ही सेवा निलंबित केली होती.