सॅन फ्रान्सिस्को : Google Stadia तर्फे पुढील महिन्यात Deliver Us the Moon यासह चार गेम लॉंच होतील. (Google Stadia will get 4 new games ). Google ने सांगितले की, आठवड्यात चार गेम स्टॅडियावर येतील. यात अस द मून हा सर्वात चांगला गेम आहे. हा एक 'साय-फाय' थ्रिलर आहे, ज्यात चंद्रावर काही घटनांमुळे पृथ्वीची संसाधने संपतात. यात मानवतेला वाचवण्यासाठी यूजर्स 'पृथ्वीचे शेवटचे अंतराळवीर' म्हणून खेळतील.

टेक जायंट गुगल Stadia खेळाडूंना मल्टीप्लेअर गेममध्ये सामील होण्याची परवानगी देते. ही पायाभूत सुविधा बहुतांश कन्सोल प्लॅटफॉर्म आणि पीसी लाँचर्सवर उपलब्ध आहे. परंतु Google ला ते Stadia सोबत बनवण्यासाठी दोन वर्षे लागली. Google ने त्याचा इन-हाउस स्टॅडिया गेम डेव्हलपमेंट विभाग बंद करण्याची घोषणा केली आहेॉ. कारण ते जागतिक दर्जाचे गेम तयार करण्यासाठी थर्ड पार्टी डेव्हलपरकडून तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे.

