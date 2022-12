सॅन फ्रान्सिस्को : एक मोठी डेस्कटॉप पकड मिळवण्यासाठी Google ने नॉलेज पॅनेलची ( Google has Redesigned The Knowledge ) पुनर्रचना ( Google Redesigns Knowledge Panels ) केली आहे. कारण ते ( Desktop Grid ) शोधताना "सर्वात संबंधित आणि उपयुक्त माहिती हायलाइट करून विषय एक्सप्लोर करणे सोपे" करेल. नॉलेज पॅनेल हे माहितीचे बॉक्स ( Intended to Provide a Quick Snapshot of Information ) आहेत जे वापरकर्ते नॉलेज ग्राफमध्ये असलेल्या संस्था (लोक, ठिकाणे, संस्था, गोष्टी) शोधतात तेव्हा Google वर दिसतात.

गुगलच्या Google उपलब्ध वेब सामग्रीच्या आकलनावर आधारित विषयावरील माहितीचा द्रुत स्नॅपशॉट प्रदान करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. 9to5Google नुसार, हे हायलाइट्स ग्रिड लेआउटमध्ये व्यवस्था केलेल्या कार्ड्सचे स्वरूप घेतील. अहवालात म्हटले आहे की, आता एक मोठा नॉलेज पॅनेल ग्रिड आहे, जो प्रतिमांपासून सुरू होतो आणि वय, जोडीदार आणि सोशल मीडिया खाते यासारख्या गोष्टी हायलाइट करतो.

शिवाय, खेळाडूंना उंची, नेट वर्थ आणि अलीकडील रीकॅप व्हिडिओसाठी कार्डदेखील मिळू शकतात. अहवालानुसार, Google ने अद्याप सर्व नॉलेज पॅनेल श्रेणींमध्ये किंवा अगदी एकाच श्रेणीतील सर्व परिणामांमध्ये हे नवीन कार्ड रीडिझाइन पूर्णपणे लागू केलेले नाही. माहिती व्यतिरिक्त, Google "ओपन वेबवरील निर्मात्यांकडून सामग्री"देखील हायलाइट करेल.

गेल्या आठवड्यात, Google ने चांगल्या सुरक्षिततेसाठी, स्थिर M108 आवृत्तीसह Chrome मध्ये पासकी सपोर्ट आणण्यास सुरुवात केली. टेक जायंटने डेस्कटॉपवरील आपल्या वेब ब्राउझर 'Chrome' वर नवीन मेमरी आणि ऊर्जा-बचत मोड आणण्यास सुरुवात केली.