सॅन फ्रान्सिस्को: गुगल (Google) आणि मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) या दोघांनी त्यांच्या डेटा सेंटरमध्ये अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून त्यांच्या आयटी (IT) ऑपरेशन्सचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी नवीन करारांची घोषणा केली आहे. गुगलने स्कॉटलंडमधील मोरे वेस्ट ऑफशोर विंड फार्मद्वारे (Moray West offshore wind farm in Scotland) 100 मेगावॅट उर्जेसाठी तयार केलेल्या 100 मेगावॅट ऊर्जेसाठी एन्जी या फ्रेंच युटिलिटी कंपनीसोबत पॉवर खरेदी करार पीपीए (PPA) केला आहे. (Google, Microsoft to use renewable energy in data centres)

पवन आणि सौर प्रकल्प: दरम्यान, मायक्रोसॉफ्टने आयर्लंडमध्ये त्यांच्या डेटा केंद्रांसाठी 900 मेगावॅटहून अधिक अक्षय ऊर्जा पुरवणाऱ्या पीपीए (PPAs) ची घोषणा केली. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा पुरवठादारांचा खुलासा केला नसताना, इतर स्त्रोतांनी स्टॅटक्राफ्ट आणि आयर्लंडच्या एनर्जीया ग्रुपला पवन आणि सौर प्रकल्पांचे मिश्रण ओळखले.

कार्बन मुक्त ऊर्जा: गुगलने दावा केला आहे की, नवीन करार कंपनीला 2030 पर्यंत संपूर्णपणे कार्बन मुक्त ऊर्जा स्त्रोतांवर यूके कार्यालये आणि क्लाउड क्षेत्रे चालवण्याच्या त्याच्या उद्दिष्टाच्या जवळ आणतील. कंपनीने म्हटले आहे की, सर्वात अलीकडील पीपीए सोबत एंजी (Engie) सह स्वाक्षरी केली आहे. 2025 पर्यंत कार्बनमुक्त होईल. गुगल ईएमईए (Google EMEA) चे अध्यक्ष मॅट ब्रिटिन यांनी सांगितले की, यूके आणि युरोपमधील लोक हवामान बदलाबद्दल अधिक चिंतित आहेत. हे पाऊल यूएस मध्ये अक्षय ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी पूर्वीच्या करारानंतर केले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

20 वर्षांचा करार: सॉफ्टबँकच्या उपकंपनी एसबी एनर्जीने टेक्सास डेटा सेंटरला उर्जा देण्यासाठी 900MW सौर उर्जेसाठी गुगलसोबत करार केला, तर मायक्रोसॉफ्टने अलीकडेच कॅलिफोर्नियामधील डेटा केंद्रांना 110 मेगावॅट सौर आणि 55 पासून अक्षय ऊर्जा पुरवण्यासाठी एईएस (AES) कॉर्पोरेशनसोबत 20 वर्षांचा करार केला.

डेटा केंद्रांचा विस्तार: ग्राहकांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या डेटा केंद्रांचा विस्तार करण्यासोबतच, मायक्रोसॉफ्टने कार्बनचा वापर कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या उपायांमध्ये योगदान देण्यासाठी आपली वचनबद्धता देखील वाढवली आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.