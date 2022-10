सॅन फ्रान्सिस्को : Google ने Android टॅब्लेटसाठी Chrome साठी नवीन वैशिष्ट्यांसह नवीन अपडेट जारी केले आहे. टेकक्रंचच्या अहवालानुसार, अपडेटमध्ये एकाच वेळी दृश्ये ( Google Chrome Updated For Android Tablets ) आणि माहिती ड्रॅग आणि ड्रॉप करण्याची ( Google Chrome New Features ) क्षमता आहे. शेजारी-बाय-साइड दृश्य चांगले टॅब नेव्हिगेशन प्रदान करते. हे वापरकर्त्यांना अॅड्रेस बारमध्ये स्वाइप करून टॅब दरम्यान नेव्हिगेट करण्यात मदत करते. जेव्हा सेटिंग्जमधील टॅब नावे वाचणे कठीण असते तेव्हा हे ( Chrome Browser Updates for Android Tablets ) उपयुक्त आहे.

नवीन अपडेटमुळे होणार वापरकर्त्यांना मोठे फायदे : ड्रॅग-अँड-ड्रॉप वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना Chrome वरून Gmail, Keep आणि Photos सारख्या अॅप्सवर दुवे, प्रतिमा आणि मजकूर हलविण्याची परवानगी देते. अहवालात असे म्हटले आहे की, Android टॅबलेटसाठी अद्यतनित केलेले Chrome टॅबसाठी ग्रिड लेआउट जोडते जेणेकरून वापरकर्त्यांना टॅबच्या क्षैतिज ओळीतून जाण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये सहजपणे स्विच करता येईल.

नवीन क्रोमची वैशिष्ट्य : रीडिझाइन वापरकर्त्यांना सर्व खुल्या टॅबचे मोठे पूर्वावलोकन मिळविण्यासाठी स्क्रीनच्या तळापासून वर स्वाइप करण्याची अनुमती देते. हे वैशिष्ट्य Chrome च्या मोबाईल आवृत्तीवर टॅब स्विचरद्वारे आधीच उपलब्ध आहे. लोला अॅडम्स, क्रोमचे उत्पादन व्यवस्थापक, म्हणाले की "तुम्ही माउस, स्टाइलस किंवा तुमचे बोट वापरण्यास प्राधान्य देत असलात तरी काही फरक पडत नाही, Android वर Chrome चा अनुभव तुमच्या संगणकावर किंवा फोनवरील टॅबलेटवर असतो. सोपे आणि परिचित व्हा." लोला अॅडम्स क्रोम मॅनेजर म्हणाले, "तुमच्या Android टॅबलेटवर क्रोम वापरणे सोपे आणि अधिक आनंददायक बनवण्यासाठी आम्ही सतत नवीन मार्ग शोधत आहोत."