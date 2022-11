बॉन [जर्मनी]: सहकार्य आणि निःस्वार्थता गृहीत धरता येणार नाही. लोकांसाठी स्वार्थ बाजूला ठेवणे फायदेशीर का असू शकते हे दाखवण्यासाठी, मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर मॅथेमॅटिक्स इन द सायन्सेस (Max Planck Institute of Animal Behavior) मोहम्मद सलशूर यांनी गेम थिअरी-आधारित दृष्टीकोन वापरला आहे. (Game theory suggests moral behaviours pay off in long run)

सुप्रसिद्ध प्रस्तावित उपाय: आपण नैतिकतेने का वागतो हे मानवतेसमोरील सर्वात मूलभूत आव्हानांपैकी एक आहे. कारण हे स्पष्ट नाही की, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, आपण स्वतःचे हित बाजूला ठेवून एका गटासाठी काम करतो. काहीवेळा आत्मत्यागाच्या बिंदूपर्यंतही. हे नैतिक कोडे सोडवण्यासाठी असंख्य कल्पना मांडल्या गेल्या आहेत. दोन सुप्रसिद्ध प्रस्तावित उपाय आहेत: व्यक्ती त्यांच्या नातेवाईकांना मदत करतात जेणेकरुन सामान्य जीन्स टिकून राहतील (kin selection) आणि तुम्ही माझी पाठ खाजवा आणि मी तुमची खाजवीन हे तत्त्व लागू होते. जर लोकांनी एकमेकांना मदत केली तर सर्वांना फायदा होतो.

समन्वयाच्या खेळासह कैद्यांची कोंडी: जर्मनीतील लाइपझिग येथील मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर मॅथेमॅटिक्स इन द सायन्सेसमधील गणितज्ञ मोहम्मद सलहशोर यांनी नैतिक नियम कसे विकसित होतात हे स्पष्ट करण्यासाठी गेम थिअरी (Game theory) तंत्राचा वापर केला आहे. कारण गेम सिद्धांत तर्कसंगत निर्णय कसा होतो हे पाहतो. सलहशूरची सुरुवातीची चिंता प्रथम स्थानावर नैतिक मानकांच्या अस्तित्वाच्या कारणास्तव होती. आणि विरोधक नसतानाही आपली नैतिक मानके का बदलतात? उदाहरणार्थ, इतरांना मदत करासारखे काही नियम निस्वार्थ वर्तनाला प्रोत्साहन देतात.

दोन गेम एकत्र केले: या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सलहशूरने दोन गेम एकत्र केले. पहिली क्लासिक कैद्यांची कोंडी होती, ज्यामध्ये दोन खेळाडूंनी माफक बक्षीसासाठी सहकार्य करणे आणि मोठ्या बक्षीसासाठी स्वतःचा विश्वासघात करणे यापैकी एक निवडणे आवश्यक आहे. हा गेम एखाद्या सामाजिक समस्येचे पुरातन उदाहरण म्हणून काम करू शकतो, ज्यामध्ये गट यशस्वी होण्यासाठी गटाच्या सदस्यांनी निःस्वार्थपणे कार्य केले पाहिजे. या गेममध्ये, जर बरेच लोक स्वार्थीपणे वागले तर प्रत्येकजण परोपकाराने वागतो त्या तुलनेत प्रत्येकजण हरतो.

समन्वय समस्या: तथापि, जर काही लोक स्वार्थीपणे वागले तर ते त्यांच्या परोपकारी कार्यसंघ सदस्यांपेक्षा चांगले परिणाम प्राप्त करू शकतात. दुसरा, एक गेम जो गटांमधील ठराविक निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करतो, जसे की समन्वय कार्य, संसाधनांचे वितरण, नेत्याची निवड किंवा संघर्ष निराकरण. यापैकी बर्‍याच समस्यांचे शेवटी समन्वय किंवा विरोधी समन्वय समस्या म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ शकते.