रांची : आपल्या देशात आता फळे आणि भाज्या फ्रिजमध्ये न ठेवता आठ दिवस ताजे ठेवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित ( Vegetables Fresh For Up to Eight Days Without Refrigeration ) करण्यात आले आहे. रांची येथील देशातील प्रसिद्ध राष्ट्रीय कृषी माध्यमिक संस्थेने हे तंत्र विकसित केले ( Technology has been Developed by NISA in Ranchi ) आहे. या तंत्राने, भाज्या आणि फळांवर लाखेचा थर लावला ( Refrigeration Technology Developed by NISA in Ranchi ) जातो. ज्यामुळे ते सुमारे एक आठवडा सुरक्षित आणि ताजे राहते. लाखेवर आधारित ( NISA Ranchi ) थराची खास गोष्ट म्हणजे या थराला खाण्यायोग्य म्हटले जात आहे. म्हणजे हा थर खाण्यायोग्य आहे आणि आरोग्यासाठीही हानिकारक नाही.

फळे आणि भाज्या रेफ्रिजरेटरशिवाय एक आठवडा ताजे असू शकतात

शेतातून ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत भाजीपाला कुजतो : टोमॅटो, शिमला मिरची, वांगी आणि परवाळवर लाखावर आधारित फळांच्या लेपची चाचणी घेण्यात आल्याचे संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी सांगितले. हे लेप सर्व प्रकारच्या चाचण्यांमध्ये यशस्वी ठरले आहे. याचा वापर केल्याने फळे आणि भाज्यांचे शेल्फ लाइफ वाढेल आणि शेतकरी त्यांच्या पिकांचे चांगले मार्केटिंग करू शकतील. त्याच्या तांत्रिक बाबींचे काम पूर्ण झाले आहे. एका अंदाजानुसार, सुमारे 40 टक्के फळे आणि भाजीपाला शेतातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचत असतानाच कुजतात. या तंत्रामुळे अपव्ययदेखील टाळता येईल.

झारखंड संपूर्ण देशात लाख उत्पादनात अग्रेसर : झारखंड संपूर्ण देशात लाख उत्पादनात सर्वात मोठे राज्य आहे. लाख जैव विघटनशील, विषारी नसलेले आणि पर्यावरणास अनुकूल आहे. हे गोळ्या, कॅप्सूल आणि औषधांच्या शीर्षस्थानी कोटिंग करण्यासाठी वापरले जाते. फार्मास्युटिकल कंपन्या त्यांचा वापर कॅप्सूलच्या आत जड पदार्थ म्हणून करतात. आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर लाखेची वाढती मागणी पाहता राज्‍यातील 12 जिल्‍ह्‍यांत याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जात असून, सुमारे चार लाख कुटुंबांचा या लागवडीशी संबंध आहे.

राष्ट्रीय माध्यमिक कृषी संस्था, नामकुम, रांची यांचे यामध्ये मोलाचे योगदान : राष्ट्रीय माध्यमिक कृषी संस्था, नामकुम, रांची यांनी लाखेच्या उत्पादन आणि वापरावरील संशोधनात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सन 1924 मध्ये स्थापन झालेली ही राष्ट्रीय संस्था पूर्वी भारतीय लाख संशोधन संस्था म्हणून ओळखली जात होती आणि नंतर अलीकडे भारतीय नैसर्गिक रेझिन्स आणि गम संस्था म्हणून ओळखली जात होती. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रीय कृषी माध्यमिक संस्था म्हणून त्याचे नाव मंजूर केले आहे. आता लाखेव्यतिरिक्त ही संस्था अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांचे उत्पादन आणि त्यांचे विविध उपयोग यावर संशोधन करणार आहे.