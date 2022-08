क्वीन्सलँड सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Social Media Platforms अलिकडच्या दिवसांत काही ओंगळ दबावाखाली आहेत, मुख्यत्वे त्यांच्या डेटा संग्रहणाच्या मोठ्या प्रमाणावर चालते. आता फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटानेही पुढे पाऊल टाकले आहे. तुम्ही त्याच्या अ‍ॅप्सवर करत असलेल्या प्रत्येक पायरीचे अनुसरण करून समाधानी नाही, मेटाने त्याच्या अ‍ॅप्सद्वारे प्रवेश केलेल्या बाह्य वेबसाइट्समध्ये तुम्ही करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा मागोवा घेण्यासाठी एक मार्ग Social Media Stalking तयार केला आहे. एवढ्या लांब का जात आहे आणि हे निरीक्षण टाळण्याचा काही मार्ग आहे का

तुम्हाला फॉलो करण्यासाठी इंजेक्टेड Injecting code to follow you

कोड Meta मध्ये एक कस्टम इनअ‍ॅप्स ब्राउझर आहे. जो Facebook, Instagram आणि कोणत्याही वेबसाइटवर ऑपरेट करतो. ज्याद्वारे तुम्ही या दोन्ही अ‍ॅप्सवर क्लिक करू शकता. आता माजी गूगल अभियंता आणि गोपनीयता संशोधक फेलिक्स क्रॉस यांनी शोधले आहे की या मालकीच्या ब्राउझरमध्ये अतिरिक्त प्रोग्राम कोड घातला गेला आहे.

क्रॉसने एक साधन विकसित केले ज्यामध्ये फेसबुक आणि इंस्टाग्रामने मेटाच्या इन-अॅप ब्राउझरद्वारे पाहिलेल्या वेबसाइटवर कोडच्या 18 ओळी जोडल्या. हे कोड इंजेक्शन वापरकर्त्याला ट्रॅक करण्यास सक्षम करते आणि Chrome आणि Safari सारख्या ब्राउझरमध्ये असलेल्या ट्रॅकिंग प्रतिबंधांना अधिलिखित करते. हे Meta ला प्रत्येक बटण आणि टॅप केलेली लिंक, मजकूर निवड, स्क्रीनशॉट, तसेच पासवर्ड, पत्ते आणि क्रेडिट कार्ड नंबर यासारख्या कोणत्याही फॉर्म इनपुटसह संवेदनशील वापरकर्ता माहिती गोळा करण्यास अनुमती देते.

क्रॉसने 10 ऑगस्ट रोजी त्याचे निष्कर्ष ऑनलाइन प्रकाशित केले, ज्यामध्ये वास्तविक कोडचे नमुने देखील समाविष्ट होते. प्रतिसादात, Meta ने असे म्हटले आहे की ते असे काहीही करत नाही ज्यासाठी वापरकर्त्यांनी संमती दिली नाही. मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मवरील लोकांच्या आस्क टू ट्रॅक पर्यायांचा आदर करण्यासाठी हा कोड जाणूनबुजून विकसित केला आहे.

कोड आम्हाला लक्ष्यित जाहिराती किंवा मापन हेतूंसाठी वापरण्यापूर्वी वापरकर्ता डेटा संकलित करण्याची परवानगी देतो. प्रकरणात नमूद केलेला कोड PCM.js ही एक स्क्रिप्ट आहे. जी वापरकर्त्याच्या ब्राउझिंग क्रियाकलापांचे संकलन करण्यासाठी काम करते. मेटा म्हणते की वापरकर्त्यांनी संमती दिली आहे की नाही आणि प्राप्त माहितीवर प्रवेश करण्यासाठी स्क्रिप्ट फक्त जाहिरात उद्देशाने घातली आहे.

मग ते नैतिकतेने वागते का So is it acting ethically

बरं, कंपनीने विस्तृत डेटा संकलित करण्याच्या आपल्या इराद्याबद्दल वापरकर्त्यांना माहिती देऊन योग्य परिश्रम केले आहे. तथापि, असे करण्याचे पूर्ण परिणाम काय होतील हे स्पष्ट करण्यात ते कमी पडले. लोक अधिक सामान्य अर्थाने ट्रॅकिंगला त्यांची संमती देऊ शकतात, परंतु सूचित संमती म्हणजे संभाव्य परिणामांची संपूर्ण माहिती. आणि, या प्रकरणात, वापरकर्त्यांना स्पष्टपणे जागरूक केले गेले नाही की इतर साइटवरील त्यांच्या क्रियाकलापांचे कोड इंजेक्शनद्वारे अनुसरण केले जाऊ शकते.

मेटा असे का करत आहे Why is Meta doing this

डेटा हा मेटाच्या बिझनेस मॉडेलचा मध्यवर्ती ऑब्जेक्ट आहे. इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक अ‍ॅप्सद्वारे उघडलेल्या तृतीय पक्ष वेबसाइट्समध्ये ट्रॅकिंग कोड इंजेक्ट करून मेटा किती डेटा गोळा करू शकते याचे खगोलशास्त्रीय मूल्य आहे. त्याच वेळी, मेटाचे व्यवसाय मॉडेल धोक्यात आहे आणि अलीकडील काळातील घटना हे प्रथम स्थानावर का करत आहे यावर प्रकाश टाकण्यास मदत करू शकतात.

अ‍ॅपल ज्याकडे सफारी ब्राउझर आहे, गुगल ज्याकडे क्रोम आहे आणि फायरफॉक्स ब्राउझर हे सर्व डेटा गोळा करण्याच्या मेटा च्या क्षमतेवर सक्रियपणे बंदी घालत आहेत या वस्तुस्थितीवरून ते उकळते. मागील वर्षी, Apple च्या iOS 14.5 अपडेटमध्ये Apple App Store वर होस्ट केलेल्या सर्व अ‍ॅप्सना इतर कंपन्यांच्या मालकीच्या अॅप्सवर त्यांचा डेटा ट्रॅक करण्यासाठी आणि संकलित करण्यासाठी वापरकर्त्यांना स्पष्ट परवानगी असणे आवश्यक आहे.

मेटा ने सार्वजनिकपणे सांगितले आहे की या सिंगल आयफोन अलर्टमुळे त्याच्या Facebook व्यवसायाला दरवर्षी US$10 बिलियन खर्च होत आहे. ऍपलचा सफारी ब्राउझर सर्व तृतीय पक्ष कुकीज अवरोधित करण्यासाठी डीफॉल्ट सेटिंग देखील लागू करतो. हे ट्रॅकिंग कोडचे छोटे तुकडे आहेत जे वेबसाइट तुमच्या संगणकावर संग्रहित करतात आणि ते वेबसाइट मालकाला तुमच्या साइटवर गेल्यावर सांगतात. गूगल लवकरच थर्ड पार्टी कुकीज देखील बंद करणार आहे. आणि फायरफॉक्सने अलीकडेच तथाकथित क्रॉस पेज ट्रॅकिंग रोखण्यासाठी एकूण कुकी संरक्षणाची घोषणा केली.दुसऱ्या शब्दांत, मेटाला ब्राउझरद्वारे व्यापक वापरकर्ता डेटा ट्रॅकिंगवर बंदी घातली जात आहे. या निर्बंधांना मागे टाकणारा स्वतःचा ब्राउझर तयार करणे हा त्याचा प्रतिसाद होता.

मी स्वतःचे संरक्षण कसे करू शकतो How can I protect mysel

उज्वल बाजूने, गोपनीयतेबद्दल संबंधित वापरकर्त्यांकडे काही पर्याय आहेत. मेटाला तुमच्या अ‍ॅपमधील ब्राउझरद्वारे तुमच्या बाह्य क्रियाकलापांचा मागोवा घेण्यापासून रोखण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ते न वापरणे. तुम्ही सफारी, क्रोम किंवा फायरफॉक्स खाली दाखवलेल्या स्क्रीनद्वारे सारख्या तुमच्या पसंतीच्या विश्वसनीय ब्राउझरमध्ये वेब पेज उघडत असल्याची खात्री करा. जर तुम्हाला हा स्क्रीन पर्याय सापडला नाही, तर तुम्ही वेब अ‍ॅड्रेस मॅन्युअली कॉपी आणि विश्वासू ब्राउझरमध्ये पेस्ट करू शकता.

दुसरा पर्याय म्हणजे ब्राउझरद्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करणे. त्यामुळे Instagram किंवा Facebook अ‍ॅप वापरण्याऐवजी, तुमच्या विश्वसनीय ब्राउझरच्या सर्च बारमध्ये साइट्सची URL टाकून त्यांना भेट द्या. यामुळे ट्रॅकिंगची समस्याही सुटली पाहिजे. आम्ही तुम्हाला फेसबुक किंवा इंस्टाग्राम पूर्णपणे सोडून देण्याचे सुचवत नाही. परंतु आपल्या ऑनलाइन हालचाली आणि वापराचे नमुने काळजीपूर्वक कसे रेकॉर्ड केले जाऊ शकतात आणि आपल्याला सांगितले जात नाहीत. अशा प्रकारे कसे वापरले जाऊ शकतात याची आपण सर्वांनी जाणीव ठेवली पाहिजे. लक्षात ठेवा इंटरनेटवर, सेवा विनामूल्य असल्यास, आपण कदाचित उत्पादन आहात.

