हैदराबाद : काळानुरूप मोबाईलमध्ये बदल होत असल्याने त्याच्याशी निगडीत अ‍ॅक्सेसरीजमध्येही बरेच बदल झाले आहेत. कोणताही फोन वापरण्यासाठी तो चार्जही करावा लागतो. आजकाल फोनच्या चार्जरमध्ये सी-टाईप पोर्ट (USB Type C charger) यायला सुरुवात झाली आहे. हे पाहून लोकांच्या मनात वारंवार प्रश्न येतो की त्याची गरज काय होती. चला तर जाणून घेवूया सविस्तर...

जलद चार्जिंग होते : आजकाल बहुतेक स्मार्टफोन्स यूएसबी टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येतात. यूएसबी टाइप सी फोनला मायक्रो यूएसबी 2.0 पोर्टपेक्षा अधिक वेगाने चार्ज करते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे पॉवर ट्रान्समिशन. मायक्रो यूएसबी 2.0 पोर्ट 20 वॅट्सपर्यंत पॉवर ट्रान्सफर करू शकतो, तर यूएसबी टाइप सी 100 वॅटपर्यंत पॉवर ट्रान्सफर करू शकतो. म्हणजे फोन यूएसबी टाइप सीने पाचपट वेगाने (Fast charging with USB Type C charger) चार्ज होऊ शकतो.

यूएसबी टाइप सीचे फायदे (Advantages of USB Type C) : आजच्या काळात स्मार्टफोन्समध्ये रॅम आणि प्रोसेसर खूप चांगले दिलेले आहेत, त्यामुळे त्यामध्ये बॅटरीचा वापरही जास्त होतो. त्यामुळेच त्यामध्ये अधिक mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, ज्याला जलद चार्जिंगसाठी यूएसबी टाइप सी पोर्टची गरज भासू लागली आणि त्याचा शोध लागला. यूएसबी 2019 मध्ये रिलीझ झाले, हे पहिले यूएसबी ट्रान्सफर प्रोटोकॉल स्टॅंडर्स आहे जे फक्त यूएसबी-सी द्वारे उपलब्ध आहे.

डेटा ट्रान्सफर लवकर होतो (Fast Data transfer): केवळ चार्जिंगच नाही तर यूएसबी टाइप सी पोर्ट तुम्हाला डेटा ट्रान्सफरसाठीही खूप मदत करू शकतो. मायक्रो (USB 2.0) पोर्टच्या तुलनेत डेटा द्रुतपणे हस्तांतरित केला जातो. मायक्रो यूएसबी 2.0 पोर्ट 450MB प्रति सेकंद वेगाने डेटा ट्रान्सफर करतो, तर यूएसबी टाइप सी सह तुम्ही 5GB प्रति सेकंद वेगाने डेटा ट्रान्सफर करू शकता. टाइप सी (Type C USB) ची नवीन आवृत्ती 3.1 वर कार्य करते. यूएसबीची जुनी आवृत्ती 3.0 होती. या आवृत्तीवर कमाल 5GBPS वेगाने डेटा ट्रान्सफर होते. टाइप सी USB 3.1 ला समर्थन देतो. या आवृत्तीवर 10GBPS च्या वेगाने डेटा ट्रान्सफर केले जाते. जलद डेटा ट्रान्सफरसाठी, तुम्ही USB टाइप C पोर्टसह स्मार्टफोन निवडू शकता. यूएसबी टाइप सी (USB Type C) फोन किंवा टॅबलेटची बॅटरी देखील पटकन चार्ज करते. जुनी केबल 5 व्होल्ट पर्यंत वीज पुरवठा करू शकते. त्याचप्रमाणे, यूएसबी टाइप सी पोर्ट 20 व्होल्टपर्यंत वीज पुरवण्यास सक्षम आहे. तुम्ही यूएसबी टाइप सी पोर्टसह इतर फोन देखील चार्ज करू शकता.

यूएसबी टाइप सी म्हणजे काय? (What is USB Type C) : आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की आजकाल सर्व स्मार्टफोन्समध्ये युएसबी 2.0 पोर्टऐवजी (USB Type C) पोर्ट दिला जात आहे. आज आपण स्मार्टफोन नावाच्या मोबाईल फोनचा आधुनिक प्रकार वापरतो. आपण सर्वच स्मार्टफोनशी परिचित आहोत. या प्रकारची केबल सहाय्यक उपकरणांना एकाधिक कनेक्टिव्हिटी पर्याय प्रदान करते. यासोबतच हे डेटा ट्रान्सफरचे सर्वात वेगवान तंत्र देखील सुसज्ज आहे.

फोनमध्ये कसे वापरावे : जर तुमच्याकडे मायक्रो यूएसबी पोर्ट असलेला फोन असेल आणि तुम्हाला यूएसबी टाइप सी वापरायचा असेल, तर तुम्हाला त्यासाठी एक छोटा कनेक्टर घ्यावा लागेल. यूएसबी टाईप पोर्टचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासह तुम्हाला स्मार्टफोनसाठी एकाधिक पोर्टची आवश्यकता नाही. कारण ज्या पोर्टवरून तुम्ही तुमचा मोबाईल चार्ज कराल, त्याच पोर्टवरून संगीतही ऐकू येईल. फक्त यासाठी तुमच्याकडे युएसबी टाइप पोर्ट सी हेडफोन असणे आवश्यक आहे. आकार देखील कमी आहे : युएसबी (USB) टाइप सी जुन्या युएसबी पेक्षा लहान आणि पातळ आहे. त्याची रुंदी 8.4 मिमी आणि उंची 2.6 मिमी आहे.