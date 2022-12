मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : वैद्यकीय भांग हा सर्व प्रकारच्या वेदनांवर रामबाण ( Medical Cannabis ) उपाय म्हणून माध्यमांमध्ये गाजत ( Medical Cannabis for Pain ) आहे. परंतु, ते कार्य करते याचे वैज्ञानिक पुरावे ( Scientific Evidence Lacking ) नाहीत. वैद्यकीय भांगाच्या विशेष प्रवेशासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या औषध नियामकाकडे ( Medical Cannabinoids for Pain ) शेकडो हजारो अर्जांपैकी, तीव्र वेदना हे मुख्य कारण आहे. वेदनेसाठी वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी ( Many Seeking Access to Medical Cannabinoids for Pain ) अनेकांनी प्रयत्न केल्याने, उपचार म्हणून त्याच्या परिणामकारकतेसाठी तुम्ही भक्कम पुराव्याची अपेक्षा आहे. परंतु, वैद्यकीय अभ्यास आणि चांगल्या प्रकारे आयोजित, यादृच्छिक, नियंत्रित चाचण्यांचे स्वतंत्र, उच्च दर्जाचे, 'पद्धतशीर' पुनरावलोकने पाहताना असे पुरावे शोधणे कठीण आहे.

वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्सचा वेदना कमी करण्यासाठी केवळ थोडासा प्रभाव : पुनरावलोकनांमध्ये सातत्याने आढळून आले आहे की, वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्सचा केवळ थोडासा प्रभाव आहे. चाचण्यांमधील बहुतेक लोकांसाठी, त्यांच्या वेदना कमी होत नाहीत. सर्व पुनरावलोकन केलेल्या चाचण्यांमध्ये 24 पैकी फक्त एक व्यक्ती वैद्यकीय भांग वापरल्यानंतर वैद्यकीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण वेदना कमी करते. याचा अर्थ असा आहे की, जरी कमी संख्येने लोकांच्या वेदना कमी झाल्या असतील. परंतु, बहुतेक लोकांसाठी, वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्स त्यांच्या वेदनांमध्ये वैद्यकीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण बदल प्रदान करीत नाहीत किंवा कमीतकमी प्लेसबोपेक्षा जास्त परिणाम देत नाहीत. ज्या लोकांना चांगले परिणाम मिळतात त्यांना बर्‍याचदा विशिष्ट प्रकारचे वेदना होतात, उदाहरणार्थ एकाधिक स्क्लेरोसिसशी संबंधित वेदना.

ऑस्ट्रेलियन लोक औषधांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी महिन्याला शेकडो किंवा हजारो डॉलर्स देतात : पुराव्यांचा अभाव असूनही, ऑस्ट्रेलियन लोक औषधांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी महिन्याला शेकडो किंवा हजारो डॉलर्स देतात, ज्यांना अद्याप नियामक, थेरप्युटिक गुड्स अॅडमिनिस्ट्रेशन (TGA) द्वारे मंजुरी मिळणे बाकी आहे. वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्स म्हणजे काय याची कोणतीही सहमत व्याख्या नसली, तरी ती सामान्यत: भांग वनस्पतींच्या सामग्रीपासून बनवलेली औषधे किंवा कॅनॅबिस वनस्पतीच्या मुख्य सक्रिय भाग, डेल्टा-9- प्रमाणेच उपचारात्मक प्रभाव असलेले कृत्रिमरित्या उत्पादित पदार्थ आहेत, असे समजले जाते. Tetrahydrocannabidiol (सामान्यतः THC म्हणतात) आणि Cannabidiol (CBD).

ऑस्ट्रेलियामध्ये उपलब्ध असलेली बहुतांश कॅनाबिनॉइड उत्पादने नामंजूर : ऑस्ट्रेलियामध्ये उपलब्ध असलेली बहुतांश कॅनाबिनॉइड उत्पादने टीजीएने मंजूर केलेली नाहीत. त्याऐवजी, ते एका विशेष प्रवेश योजनेंतर्गत अनुमोदित नसलेल्या उत्पादनांमध्ये प्रवेश प्रदान करते, याचा अर्थ एखाद्या उत्पादनाची नोंदणी केलेली नसली किंवा ते कार्य करीत असल्याचे सिद्ध झाले नसले तरीही एखाद्याला उत्पादनात प्रवेश करण्यासाठी सूट दिली जाते. उत्पादन नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान उत्पादन प्रभावी आहे की नाही आणि त्याच्या सुरक्षा प्रोफाइलचे मूल्यांकन केले जाते. सूटअंतर्गत प्रवेश केलेल्या उत्पादनांमध्ये अद्याप ज्ञात घटक असणे आवश्यक आहे. परंतु, ते कार्य करतात हे दर्शविण्यासाठी त्यांना क्लिनिकल चाचण्या घेण्याची आवश्यकता नाही.

ऑस्ट्रेलियामध्ये वैद्यकीय भांग महाग : ऑस्ट्रेलियामध्ये वैद्यकीय भांग महाग आहे. कारण त्याला ऑस्ट्रेलियन फार्मास्युटिकल बेनिफिट्स स्कीमअंतर्गत सबसिडी दिली गेली नाही. ज्यासाठी औषधे प्रभावी आणि किफायतशीर दोन्ही मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियातील वेदनांच्या उपचारांसाठी पुराव्याच्या या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड उत्पादनांचे मूल्यांकन केले गेले नाही. मल्टिपल स्क्लेरोसिससाठी एका उत्पादनाचे मूल्यमापन केले गेले. परंतु, ते सुरक्षित आणि प्रमाणित उपचारांपेक्षा चांगले आहे की नाही याचे पुरावे ऑस्ट्रेलियामध्ये औषधाला अनुदान देण्यास अपुरे होते.

ऑस्ट्रेलियात मंजूर असलेली उत्पादने : त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात उत्पादन मंजूर असूनही त्याला अनुदान दिले जात नाही. बालपणातील अपस्माराच्या दुर्मिळ स्वरूपाच्या उपचारांसाठी कॅनाबिडिओल हे ऑस्ट्रेलियामध्ये नोंदणीकृत आणि अनुदानित असलेले एकमेव वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड उत्पादन आहे. वेदनांसाठी एकच घटक म्हणून CBD मध्ये खूप स्वारस्य आहे. CBD ला अनेकदा प्राधान्य दिले जाते कारण ते THC सारखे 'उच्च' आणि उपशामक औषध देत नाही. तथापि, CBD वेदनांसाठी कार्य करते याचा स्पष्ट पुरावा नाही. फक्त CBD च्या परिणामांचे परीक्षण करणारे काही अभ्यास. ज्यांनी CBD ची एकच घटक म्हणून तपासणी केली आहे. त्यांनी ते वेदनांवर काम करीत असल्याचा पुरावा दिलेला नाही.

संशोधकांनी वेदनांसाठी वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्सच्या मोठ्या संख्येने केल्या चाचण्या : संशोधकांनी वेदनांसाठी वैद्यकीय कॅनाबिनॉइड्सच्या मोठ्या संख्येने चाचण्या केल्या आहेत. पुराव्यांचा सारांश देणारी पद्धतशीर पुनरावलोकने मोठ्या संख्येने घेतली आहेत. ही समस्या अभ्यासाची कमतरता नाही, परंतु संभाव्य हानींपेक्षा फायदे दर्शविणाऱ्या पुराव्यांचा अभाव आहे. अलीकडील कोक्रेन पुनरावलोकनाने निष्कर्ष काढला आहे की, "तीव्र न्यूरोपॅथिक वेदनांमध्ये भांग आधारित औषधाचे संभाव्य फायदे त्यांच्या संभाव्य हानींपेक्षा जास्त असू शकतात." तरीसुद्धा, हे शक्य आहे की, विशिष्ट रुग्ण लोकसंख्येमध्ये किंवा विशिष्ट क्लिनिकल परिस्थितींसह आयोजित केलेल्या पुढील अभ्यासांमुळे परिस्थिती किंवा रुग्ण गट ओळखू शकतात जेथे फायदे जास्त आहेत.

वेदनांच्या उपचारांसाठी कॅनाबिनॉइड्सबद्द्ल अवास्तव अपेक्षा : दरम्यान, इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन (IASP) म्हणते की, ते वैद्यकीय भांगाला संशोधनाचे क्षेत्र मानते. क्लिनिकल प्रॅक्टिसच्या विरुद्ध, पुरावे जमा होत असताना. त्याचप्रमाणे, ऑस्ट्रेलियातील वेदनांच्या उपचारांसाठी एक विशेषज्ञ वैद्यकीय महाविद्यालय, फॅकल्टी ऑफ पेन मेडिसिन, म्हणते की, वैद्यकीय चाचण्यांच्या बाहेर वैद्यकीय भांग वापरू नये. तरीही बर्‍याच लोकांना, लोकप्रिय माध्यमांमधील लेख वाचून, वेदनांच्या उपचारांसाठी कॅनाबिनॉइड्स किती चांगले कार्य करतात याबद्दल अवास्तव अपेक्षा आहेत.

कालांतराने, पुढील मजबूत क्लिनिकल चाचण्या कॅनाबिनॉइड्स नोंदणीकृत, अनुदानित औषधे म्हणून व्यापकपणे उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक पुरावे प्रदान करू शकतात. तसे झाल्यास, यामुळे रुग्णांच्या पैशांची बचत होईल आणि वैद्यकीय सीएच्या ठिकाणाबाबत डॉक्टरांना स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल. वेदना उपचारामध्ये nnabinoids. दरम्यान, क्लिनिकल चाचणीचा भाग असणे हा वेदनांसाठी वैद्यकीय भांग मिळवण्याचा आणि नवीन पुराव्यांमध्ये योगदान देण्याचा एक मार्ग आहे. सर्व प्रकारच्या वेदनांवर रामबाण उपाय म्हणून वैद्यकीय भांग मीडियामध्ये गाजली आहे. परंतु, ते कार्य करते याचे वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.