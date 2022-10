वॉशिंग्टन [यूएस] : टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी शनिवारी ( Tesla CEO Elon Musk on Ukraine ) सांगितले ( Elon Musk Suggests SpaceX May Continue ) की, स्पेसएक्स युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये स्टारलिंक इंटरनेट सेवेला निधी देणे सुरू ( Funding Ukraine Starlink Service for Free ) ठेवेल. मस्कच्या व्हेरिफाईड अकाऊंटवरून पोस्ट केलेल्या ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, "( Musk in Series of Tweets Criticized Government ) स्टारलिंक ( Starlink ) अजूनही आपले पैसे गमावत असले तरीही आम्ही युक्रेनला इंटरनेटसेवेसाठी युक्रेन सरकारला विनामूल्य निधी देत ​​राहू."

स्टारलिंक कंपनीचे सर्वेसर्वा मस्क यांनी ट्विटच्या एका मागोमाग एक ट्विट करीत ट्विटची मालिकाच केली. ट्विटमध्ये त्यांनी सरकारवर टीका केली आणि सुचवले की, स्पेसएक्स स्टारलिंकला 'फंडिंग' ठेवेल, असे सीएनएनने वृत्त दिले. SpaceX च्या स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा रशियाबरोबरच्या युद्धादरम्यान देशाच्या सैन्यासाठी दळणवळणाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, स्पेसएक्सने पेंटागॉनला चेतावणी दिली होती की, सीएनएनने प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांनुसार, यूएस सैन्याने दरमहा लाखो डॉलर्सची उलाढाल केली नाही तर ते युक्रेनमधील सेवेसाठी निधी देणे थांबवू शकते. या पत्रात पेंटागॉनने युक्रेनच्या सरकारसाठी आणि स्टारलिंकच्या लष्करी वापरासाठी निधी ताब्यात घेण्याची विनंती केली आहे. ज्याचा स्पेसएक्स SpaceX दावा करतो की, उर्वरित वर्षासाठी USD 120 दशलक्षपेक्षा जास्त खर्च येईल आणि पुढील 12 महिन्यांसाठी USD 400 दशलक्ष खर्च येईल. या अहवालात सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून या निर्णयाचा बचाव आणि टीका करणाऱ्या ट्विटचा जोर वाढला आहे.

गेल्या वसंत ऋतूमध्ये त्यांनी पहिल्यांदा युक्रेनमध्ये येण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून, मस्कच्या स्पेसएक्स SpaceX ने बनवलेल्या स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट टर्मिनल्सने युक्रेनच्या सैन्याला लढण्याची आणि कनेक्ट राहण्याची परवानगी दिली आहे. जरी सेल्युलर फोन आणि इंटरनेट नेटवर्क रशियाबरोबरच्या युद्धात नष्ट झाले आहे, CNN ची बातमी दिली आहे. पेंटागॉनच्या प्रवक्त्याने शुक्रवारी सांगितले की. ते स्पेसएक्सशी संवाद साधत होते. परंतु, ते स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन उत्पादनाच्या निधीवर होते की नाही हे सांगितले नाही.

मस्कच्या ट्विटला उत्तर देणार्‍या एका फॉलोअरला शनिवारी उत्तर देताना, "कोणतेही चांगले कृत्य शिक्षाशिवाय जात नाही," मस्क म्हणाले, "तरीही, आपण अजूनही चांगली कृत्ये केली पाहिजेत." CNN च्या वृत्तानुसार, मस्कने शुक्रवारी पेंटॅगॉनला केलेल्या स्पेसएक्सच्या विनंतीवर दुप्पट ट्विट केले होते. "SpaceX मागील खर्चाची परतफेड करण्यास सांगत नाही, परंतु विद्यमान प्रणालीला अनिश्चित काळासाठी निधी देऊ शकत नाही आणि सामान्य घरांपेक्षा 100X पर्यंत जास्त डेटा वापरणारे आणखी हजारो टर्मिनल पाठवू शकत नाही. हे अवास्तव आहे," मस्कच्या सत्यापित खात्यातील एक पोस्ट वाचा.

त्यांनी असेही सांगितले की पेंटागॉनला युक्रेनमधील स्टारलिंकचे बिल उचलण्यास सांगताना, ते एका युक्रेनियन मुत्सद्द्याचा सल्ला घेत होते ज्याने या महिन्याच्या सुरुवातीला मस्कच्या युक्रेन शांतता योजनेला प्रतिसाद दिला होता, हे पत्र पेंटागॉनला पाठवण्यापूर्वी: " एफ*** बंद." मस्कच्या निष्ठेबद्दल युक्रेनमध्ये वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर स्टारलिंकला निधी देणे थांबवण्याची स्पेसएक्स SpaceX ची सूचना देखील आली.

मस्कने अलीकडेच एक वादग्रस्त शांतता योजना ट्विट केली, ज्यामध्ये युक्रेनने क्राइमिया सोडले आणि पूर्व लुहान्स्क आणि डोनेस्तक प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवले. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी मस्क कोणाच्या बाजूने आहेत असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, त्यांनी "अजूनही युक्रेनला खूप पाठिंबा दिला आहे" परंतु "मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची भीती आहे" अशी प्रतिक्रिया दिली.