नवी दिल्ली : ट्विटर लवकरच 1.5 अब्ज खात्यांची ( Elon Musk on Twitter Deleting Accounts ) नेमस्पेसमुक्त करण्यास ( Twitter to Delete Accounts ) सुरुवात करेल, असे त्याचे ( Start Freeing Name Space of Billion Accounts ) अब्जाधीश मालक एलोन मस्क यांनी शुक्रवारी एका ट्विटमध्ये जाहीर ( Twitter is Working on Software Update ) केले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ही खाती हटवण्याची प्रक्रिया त्या संबंधित असेल ज्यामध्ये वर्षानुवर्षे कोणतेही ट्विट आणि लॉग-इन नाही.

तत्पूर्वी शुक्रवारी, मस्क यांनी ट्विट केले, "ट्विटर एका सॉफ्टवेअर अपडेटवर काम करीत आहे, जे तुमची खरी खाते स्थिती दर्शवेल. त्यामुळे तुम्हाला स्पष्टपणे माहिती आहे की, तुमच्यावर छायाबंदी केली गेली आहे का, याचे कारण आणि कसे आवाहन करावे." लोकप्रिय मायक्रोब्लॉगिंग साइटवरील बनावट खाती रोखण्यासाठी ट्विटरचे प्रमुख मिशन मोडवर होते. ब्लू व्हेरिफाईड स्टेटससाठी 8 डाॅलर सबस्क्रिप्शन योजना जाहीर केल्यावर ट्विटरने गोंधळात पडल्यानंतर मस्क स्वतः ट्विटरवर ट्रोलचा प्राप्तकर्ता होता.