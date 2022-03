बालेश्वर : भारताने रविवारी ओडिशातील चांदीपूर येथून हवाई क्षेपणास्त्र (Medium Range Surface to Air Missile- MRSAM) च्या लष्करीय चाचणी घेतली (DRDO successfully conducted two flight tests of indian army). संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ट्विटरवरून ही माहिती दिली. सकाळी 10.30 वाजता क्षेपणास्त्राच्या चाचण्या घेण्यात आल्याचे डीआरडीओने सांगितले.

DRDO ने ट्विट केले की MRSAM-आर्मी क्षेपणास्त्र प्रणालीची उड्डाण (Chandipur Integrated Test Range Balasore) चाचणी येथून बालासोर येथून सकाळी 10.30 वाजता घेण्यात आली.

ही वाचा - हायड्रोजन टाकीमध्ये वाल्व्ह गळती आणि कमी दाबामुळे GSLV मिशन अयशस्वी: अहवाल