चेन्नई : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि उत्तम क्रिकेटर असलेल्या महेंद्र सिंह धोनीने ( Former Captain of India Mahendra Singh Dhoni ) नवीन कॅमेरा ड्रोन लाॅन्च केले आहे. ( Garuda Aerospace has Created a nice Drone ) हेलिकॉप्टर शॉट स्पेशालिस्ट क्रिकेटपटू महेंद्र सिंह धोनीने द्रोणी या नावाने ब्रँड असलेला ग्राहक कॅमेरा ड्रोन लॉन्च ( Consumer Camera Drone Branded as Droni ) केला. ( Founder and CEO Agnishwar Jayaprakash ) शहर-आधारित ड्रोन स्टार्टअप गरुड एरोस्पेसद्वारे निर्मित, ड्रोन क्वाडकॉप्टर ( Garuda Aerospace on Sunday also Launched ) ग्राहक कॅमेरा ड्रोन ( Kisan Drone ) आहे.

कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ, अग्निश्वर जयप्रकाश यांच्या मते, ड्रोन वेगवेगळ्या पाळत ठेवण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो आणि 2022 च्या अखेरीस तो बाजारात उपलब्ध होईल. गरुडा एरोस्पेसने कृषी कीटकनाशक फवारणी, सौर पॅनेल साफसफाई, औद्योगिक पाइपलाइन तपासणी, मॅपिंग, सर्वेक्षण, सार्वजनिक घोषणा आणि वितरण सेवांसाठी ड्रोन सोल्यूशन्स ऑफर करून स्वत: साठी एक स्थान निर्माण केले आहे आणि आता नवीनतम ऑफरसह ग्राहक ड्रोन मार्केटमध्ये प्रवेश केला आहे - ' द्रोणी'. कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2022 च्या अखेरीस हे उत्पादन बाजारात उपलब्ध होईल.

गरुड एरोस्पेसने रविवारी बॅटरीवर चालणारे नवीन किसान ड्रोनदेखील लॉन्च केले. जे दररोज 30 एकर क्षेत्रावर कृषी कीटकनाशक फवारणीसाठी वापरले जाते. चेन्नई येथील कार्यक्रमात नवीन 'किसान ड्रोन' लाँच करण्यात आले ज्याचा उद्देश कृषी क्षेत्रासाठी आहे, विशेषत: फवारणी अनुप्रयोगांमध्ये. हे बॅटरीवर चालणारे ड्रोन दररोज ३० एकर क्षेत्रावर कृषी कीटकनाशक फवारणी करण्यास सक्षम आहे.

या कार्यक्रमात बोलताना धोनीने आठवण करून दिली की कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान त्याने शेतीमध्ये खूप रस घेतला होता. त्यांनी कृषीवाद्यांसाठी ड्रोनच्या भूमिकेवर भर दिला. लॉन्च प्रसंगी बोलताना, गरुड एरोस्पेसचे संस्थापक आणि सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश म्हणाले, “गरुडा एरोस्पेस अनेक उद्देशांसाठी उच्च-प्रभाव समाधाने तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. आमचे द्रोणी ड्रोन स्वदेशी असून ते वेगवेगळ्या पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. हे तंत्रज्ञान आणि बिल्ड दृष्टिकोनातून कार्यक्षम, अखंड आणि उच्च दर्जाचे आहे. मेड-इन-इंडिया ड्रोन प्रदान करून, आम्ही ड्रोनच्या मागणीसाठी केवळ आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) बनणार नाही तर उच्च दर्जाचे, सुरक्षित आणि सुरक्षित ड्रोन आणि ड्रोन-आधारित उपायांसाठी एक केंद्र म्हणून भारताला जागतिक नकाशावर ठेवण्याची आशा करतो. "