नवी दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने (Ministry of IT and Telecom) सोमवारी नऊ महिन्यांनंतर दक्षिण आशियाई बाजारपेठेतील लोकप्रिय मीडिया प्लेयर व्हीएलसीवरील डाउनलोड बंदी उठवली. एका अहवालानुसार, लोकप्रिय सॉफ्टवेअर डेव्हलपर,व्हिडिओलॅनने गेल्या महिन्यात देशातील आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालयांकडून या ब्लॉक ऑर्डरसाठी स्पष्टीकरण आणि त्यासाठी कायदेशीर नोटीस मागण्यासाठी कायदेशीर नोटीस दाखल केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने भारतात वीएलसी डाउनलोड बंदी उठवली. Ministry of electronics and it lifted VLC download ban in india. VLC download ban removed.

ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर: दिल्ली स्थित वकिली गट इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने व्हिडिओ LAN ला कायदेशीर मदत दिली. IFF ने Twitter वर लिहिले, 'विजय! VLC मीडिया प्लेयर वेबसाइटवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. IFF ने संपूर्ण प्रक्रियेत (What the block), What the block.' व्हिडिओलॅनला कायदेशीर मदत दिली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि 2009 च्या ब्लॉकिंग नियमांनुसार आणि श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Case Shreya Singhal Vs Union of India) नुसार, व्हिडिओलॅनला सुनावणीची संधी न देता बंदी लादण्यात आली होती. VLC मीडिया प्लेयर हे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे, जे सुमारे 80 दशलक्ष भारतीय वापरतात.

तंत्रज्ञानासह साइटवर बंदी: VLC साठी भारत हे सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे आणि बहुतेक वापरकर्ते अधिकृत वेबसाइटवरून सॉफ्टवेअर डाउनलोड करतात. VideoLAN चे अध्यक्ष आणि लीड डेव्हलपर जीन-बॅप्टिस्ट केम्फ यांनी भारतातील ब्लॉकिंगबद्दल सांगितले की, बहुतेक प्रमुख ISPs (Internet service providers) विविध तंत्रज्ञानासह साइटवर बंदी घालत आहेत. व्यत्ययाच्या प्रकाशात, साइटने लगेचच दक्षिण आशियाई बाजारपेठेत 80 टक्के घसरण पाहिली, एका अहवालात म्हटले आहे. जगभरात 3.5 बिलियन पेक्षा जास्त डाउनलोडसह, VLC हा एक मीडिया प्लेयर आहे ज्याला ऑपरेट करण्यासाठी विशिष्ट सेवेसाठी इंटरनेट प्रवेश किंवा कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता नाही.