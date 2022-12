हैदराबाद : नासा ( NASA ) आणि रशियाच्या स्पेस एजन्सीने दोन रशियन अंतराळवीरांचा स्पेसवॉक ( Two Russian Cosmonauts ) रद्द केला, जेव्हा ते बुधवारी उशिरा ( NASA Johnson Space Center ) आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनमधून बाहेर पडण्याच्या ( Cosmonauts Spacewalk Canceled ) तयारीत होते. कारण संलग्न स्पेस कॅप्सूलमधून शीतलक लीक झाल्यामुळे नासाच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरने सांगितले की, सेर्गेई प्रोकोपिएव्ह आणि दिमित्री पेटेलिन यांना धोका नाही. स्पेस स्टेशनवरील इतर ( Canceled at Space Station Due to Leak ) अंतराळवीरही नव्हते. जेव्हा लाइव्ह व्हिडिओ फीडवर गळती दिसली तेव्हा अंतराळवीरांनी स्पेससूट घातले होते आणि एअरलॉकला उदासीन केले होते.

स्पेसवॉक रद्द करण्याची दुसरी वेळ : रशियन अंतराळवीरांना स्पेसवॉक रद्द करण्याची ही दुसरी वेळ होती. 25 नोव्हेंबरला पहिल्या प्रयत्नाप्रमाणे, या जोडीने स्पेस स्टेशनला जोडलेल्या एका मॉड्यूलमधून रेडिएटर दुसर्‍यावर हलवण्याची योजना आखली होती. त्या पहिल्या प्रयत्नात, कॉस्मोनॉट्सच्या रशियन-निर्मित ऑर्लन स्पेससूटवर शीतलक पंपांमध्ये समस्या उद्भवली. बुधवारच्या घटनेत, भूगर्भातील तज्ज्ञांनी नासाचे अंतराळवीर फ्रँक रुबियो यांच्यासह प्रोकोपिएव्ह आणि पेटेलिन यांना वाहून नेलेल्या सोयुझ एमएस-२२ कॅप्सूलमधून बाहेर पडलेल्या यंत्रांवरील प्रेशर ड्रॉपसह अंतराळातून थेट व्हिडिओ फीडवर द्रव आणि कणांचा प्रवाह दिसला. सप्टेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर सोयुझ कॅप्सूलमधून गळती सुरूच होती. त्याच्या शोधानंतर काही तासांनी स्पेस स्टेशनच्या मॉड्यूल्सपैकी एकावर डॉक केले गेले.

रशियाची स्पेस एजन्सीकडून यानावर झालेला परिणाम तपासला : अंतराळवीरांचा एअर लॉकवर दबाव साठवण केला आहे. त्यांचे स्पेससूट काढून टाकले आणि स्पेस स्टेशनमध्ये पुन्हा प्रवेश केला, असे नासाने म्हटले आहे. रशियाची स्पेस एजन्सी आणि नासा यांनी सोयुझ लीकची तपासणी करण्यासाठी कॅप्सूलवर कसा परिणाम झाला असेल हे ठरवण्याची योजना आखली. लीकचा क्रूच्या मिशनवर काय परिणाम होईल हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. इतर चार अंतराळवीर आणि एक अन्य अंतराळवीर अंतराळ स्थानकावर आहेत.