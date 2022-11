नवी दिल्ली : देशातील एका सर्वेक्षणात सुमारे 88 टक्के लेखापालांनी असे म्हटले आहे ( Cloud Accounting Solutions ) की, क्लाउड अकाउंटिंग सोल्यूशन्स त्यांना लेखांकनाच्या पारंपारिक पद्धतींच्या ( Compared to Traditional Methods of Accounting ) तुलनेत दर आठवड्याला 10 तासांपर्यंत बचत करण्यास मदत करतात. परिणामी कार्यक्षमता वाढते. 85 टक्क्यांहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी ( More Than 85 Percent of Respondents said Cloud Accounting ) सांगितले की, क्लाउड अकाउंटिंग सोल्युशन्स त्यांना अत्यावश्यक लेखा कार्ये ( Solutions Help Them Perform Essential Accounting Tasks ) करण्यास मदत ( Sivaramakrishnan Easwaran Global Head ) करतात.

चेन्नईस्थित जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी झोहो कॉर्पने लेखापाल आणि आर्थिक सल्लागारांनी लेगसी-आधारित अनुप्रयोगांऐवजी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर का वापरावे आणि त्याचे फायदे काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष शेअर केले आहेत.

सीए आणि अकाउंटंट्ससाठी क्लाउड अकाउंटिंग सोल्युशन्स

झोहो फायनान्स आणि ऑपरेशन्स सूटचे ग्लोबल हेड शिवरामकृष्णन ईश्वरन यांनी सांगितले की, व्यवसाय आणि अकाउंटंट्ससाठी एक सर्वसमावेशक समाधान प्लॅटफॉर्म असणे आवश्यक आहे. जे त्यांची अनेक मुख्य लेखा कार्ये सुलभ करते, आर्थिक प्रक्रिया सुलभ करते आणि त्यांची कार्यक्षमता सुधारते. नोव्हेंबर 2022 मध्ये या कंपनीने 150 चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे सर्वेक्षण केले ज्यांनी WCOA (वर्ल्ड काँग्रेस ऑफ अकाउंटंट्स) साठी नोंदणी केली होती. त्याचप्रमाणे, क्लाउड अकाउंटिंग सोल्यूशन्सचे फायदे काय आहेत हे जाणून घेतले आहे.

सर्वेक्षणानुसार, जवळजवळ 89 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की क्लाउड अकाउंटिंग सोल्यूशन्स प्रादेशिक कर आणि नियामक कायद्यांचे पालन करताना व्यवसाय आणि त्यांच्या फर्मसमोरील आव्हाने सोडवतात. 85 टक्क्यांहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की क्लाउड अकाउंटिंग सोल्यूशन्स त्यांना आवश्यक अकाउंटिंग कार्ये करण्यास मदत करतात.

सर्वेक्षण केलेल्या जवळपास 85 टक्के सीएचा असा विश्वास आहे की, क्लाउड अकाउंटिंग सोल्यूशन्ससह त्यांच्या सहकार्यामुळे त्यांच्या ऑपरेशनमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि त्यांना वेळ वाचविण्यात मदत झाली आहे. तसेच क्लायंट आणि आर्थिक संघांसोबत काम करण्यात ते उपयुक्त आहे.