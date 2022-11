बीजिंग : चीन आपल्या अंतराळ स्थानकावर तीन व्यक्तींचा क्रू पाठवणार ( China Manned Space Agency ) आहे. ज्याची तयारी आता पूर्णत्वाकडे आहे आणि अमेरिकेशी तीव्र स्पर्धेदरम्यान चंद्रावर मानवयुक्त मोहिमेची योजना ( China will be Sending Three Person Crew to its Space Station ) सोमवारी जाहीर केली. शेनझू-15 क्रूड स्पेसशिप मंगळवारी उत्तर-पश्चिम चीनमधील जिउक्वान सॅटेलाइट लॉन्च ( Space Station ) सेंटरमधून प्रक्षेपित केले जाईल, अशी घोषणा चीन मॅनेड स्पेस एजन्सी (CMSA) ( National Aeronautics and Space Administration ) ने केली.

स्पेसशिप मोहिमेसाठी तीन अंतराळवीरांना फी जुनलाँग, डेंग किंगमिंग आणि झांग लू येथे घेऊन जाईल. फी हे मिशनचे कमांडर असतील, सीएमएसएचे संचालक जी किमिंग यांनी माध्यमांना सांगितले. क्रू सुमारे सहा महिने कक्षेत राहतील. ज्या कालावधीत लो-ऑर्बिट स्पेस स्टेशनचे बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. लॉन्च मार्च-2F वाहक रॉकेटसह प्रक्षेपण केले जाईल, जे लवकरच प्रोपेलंटने भरले जाईल, असेही जी किमिंग यांनी सांगितले. कक्षेत प्रवेश केल्यानंतर, Shenzhou-15 स्पेसशिप एक वेगवान, स्वयंचलित भेट बनवेल आणि तियान्हे नावाच्या स्पेस स्टेशनच्या कोर मॉड्यूलच्या समोरील बंदरासह डॉक करेल, असेही जी किमिंग म्हणाले. कक्षेत त्यांच्या मुक्कामादरम्यान, शेनझोऊ-15 क्रू तियानझो-6 कार्गो क्राफ्ट आणि शेन्झो-16 मानवयुक्त स्पेसशिपचे आगमन पाहतील.

जगभरात विखुरलेल्या त्यांच्या पडणाऱ्या ढिगाऱ्यांबाबत चिंतेत असताना चीन अनेक रॉकेट सोडत आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यात शेन्झो-१५ अंतराळवीर परत येतील, असे सरकारी वृत्तसंस्थेने सांगितले. चीनने आपल्या स्पेस स्टेशनशी जोडण्यासाठी प्रक्षेपित केलेली ही तिसरी मानव मोहीम आहे. तीन अंतराळवीरांचा समावेश असलेल्या दोन तुकड्या अंतराळ स्थानकावर रवाना झाल्या, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या मोहिमेवर परिभ्रमण स्टेशन तयार करण्यासाठी.

अंतराळवीरांचा एक संच परत आला, तर तीन अंतराळवीरांचा दुसरा संच सध्या तिआन्हे येथे आहे. चायना एरोस्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन (CASTC) च्या आधीच्या घोषणेनुसार लो-ऑर्बिट स्पेस स्टेशनचे बांधकाम या वर्षी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. एकदा तयार झाल्यानंतर स्पेस स्टेशनचा मालक चीन हा एकमेव देश असेल.

रशियाचे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) हा अनेक देशांचा सहयोगी प्रकल्प आहे. चायना स्पेस स्टेशन (CSS) हे देखील रशियाने बांधलेल्या ISS चे स्पर्धक असेल अशी अपेक्षा आहे. निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, येत्या काही वर्षांत ISS निवृत्त झाल्यावर CSS हे एकमेव अंतराळ स्थानक बनू शकते. जी यांनी अमेरिकेशी तीव्र स्पर्धा असताना चंद्रावर मानवयुक्त मोहीम पाठवण्याची योजना जाहीर केली.

यूएस स्पेस एजन्सी नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने 16 नोव्हेंबर रोजी फ्लोरिडातील केप कॅनाव्हरल येथून सर्वात शक्तिशाली रॉकेट प्रक्षेपित केले. 100 मीटर उंच आर्टेमिस वाहनाचा उद्देश चंद्राच्या दिशेने मानवरहित अंतराळवीर कॅप्सूल फेकणे हा होता. ओरियन या नावाने ओळखले जाणारे अंतराळ यान या विशिष्ट उड्डाणासाठी तयार केलेले नाही. परंतु, चंद्राच्या पृष्ठभागाचे अन्वेषण करण्यासाठी त्याच्या भविष्यातील मोहिमा मानवीय मोहिमा असतील.

चीनने "चीनी वैशिष्ट्यांसह" चंद्र लँडिंग अंमलबजावणी योजना तयार करून मानवयुक्त चंद्र शोध प्रकल्पाचे प्रमुख तंत्रज्ञान संशोधन आणि प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. चीनने नवीन पिढीचे क्रूड स्पेसशिप, नवीन पिढीचे मानव वाहक रॉकेट, मून लँडर आणि मून लँडिंग स्पेससूटच्या विकासात यश मिळवले आहे आणि चंद्र लँडिंगच्या ध्येयाच्या जवळ येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

चीन चंद्रावर कधी उतरेल असे विचारले असता जी म्हणाले, "अंतराळ संशोधनात चीनची पावले केवळ पृथ्वीच्या निम्न कक्षेतच राहणार नाहीत आणि आम्ही निश्चितपणे आणखी उड्डाण करू." "देश चंद्रावर लँडिंग प्रकल्प राबविण्यास तयार आहे. मला विश्वास आहे की चंद्रावर लँडिंगचे स्वप्न नजीकच्या काळात पूर्ण होईल," असे जी यांनी शिन्हुआने सांगितले.

चीनने भूतकाळात चंद्रावर यशस्वीरित्या अनक्रिव्ड मोहिमा सुरू केल्या होत्या ज्यात युटू 2 रोव्हरचा समावेश होता ज्याने चंद्राच्या दूरच्या बाजूची छायाचित्रे पाठवली होती. चीनच्या चांगई 5 प्रोबने डिसेंबर 2000 मध्ये चंद्राचे खडक पृथ्वीवर परत केले. चीनने मंगळावर एक रोव्हरही पाठवला आहे.