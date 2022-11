हैदराबाद : रक्तगट Rh(D) असलेल्या ( Blood Group ) लोकांमध्ये पारवोव्हायरसचा ( Viral Disease ) संसर्ग होण्याचा ( Risk of Being Infected by Parvovirus is Increased ) धोका वाढतो, असे ऑक्टाफार्माच्या सहकार्याने कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटच्या संशोधकांनी द जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेसमध्ये प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार दिसून आले आहे. पाचवा रोग हा पार्व्होव्हायरसमुळे ( Parvovirus is Increased in People with Blood group Rh D ) होणारा विषाणूजन्य रोग आहे. शालेय वयातील मुले बहुतेक वेळा सामान्य लक्षणांनी प्रभावित होतात जसे की गालांवर लाल पुरळ आणि हात आणि पायांवर देखील पसरू शकते.

प्रौढांमध्येसुद्धा हा आजार होण्याचा धोका अधिक : प्रौढांनादेखील या आजाराचा संसर्ग होऊ शकतो. परंतु, अनेकांमध्ये लक्षणे दिसत नाहीत. आता संशोधकांनी एका नवीन अभ्यासात असे दाखवले आहे की, जर व्यक्ती रीसस डी अँटीजेन किंवा आरएच (डी) या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या रक्तगटाची असेल तर या आजाराचा धोका वाढतो. AB0 प्रणालीसह रक्तगट निश्चित करण्याव्यतिरिक्त, आरएच प्रणाली सर्वात सामान्य आहे.

सर्व संक्रमित Rh (D) चे होते : 2015 ते 2018 दरम्यान जर्मनीतील फक्त 160,000 रक्तदात्यांची परव्होव्हायरससाठी तपासणी करण्यात आली होती. रक्तदात्यांपैकी 22 लोकांना या विषाणूची लागण झाली होती. सर्व संक्रमित व्यक्ती Rh(D) रक्तगटाचे होते.

कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटमधील क्लिनिकल न्यूरोसायन्स विभागाचे मत : हा एक मोठा आणि अद्याप वर्णन न केलेला शोध आहे याचा अर्थ असा होऊ शकतो की जेव्हा व्हायरस होस्ट सेलमध्ये प्रवेश करायचा असतो तेव्हा Rh(D) महत्वाचा असतो आणि कदाचित एक नवीन, अद्याप व्हायरससाठी अज्ञात सेल्युलर रिसेप्टर देखील आहे, असे संबंधित संशोधक रॅस्मस गुस्टाफसन म्हणतात. कॅरोलिंस्का इन्स्टिट्यूटमधील क्लिनिकल न्यूरोसायन्स विभाग आणि ऑक्टाफार्मा येथील प्रकल्प व्यवस्थापक.

महिलांचे जास्त प्रतिनिधित्व केले गेले : संशोधकांनी यावर संशोधन करताना ही गोष्ट लक्षात आली की, उन्हाळ्याच्या महिन्यांत संसर्गाचा धोका वाढला होता. याव्यतिरिक्त, असे दिसून येते की स्त्रिया, तसेच 31 ते 40 वयोगटातील लोकांना संसर्गाचा धोका वाढतो.

लहान मुलांना विषाणूजन्य आजार होण्याचा धोका अधिक : आपल्याकडे अनेकदा लहान मुले असतात. आपल्याला माहित आहे की लहान मुलांना प्रीस्कूलमध्ये संसर्ग होतो आणि नंतर त्यांच्या पालकांना संसर्ग होतो. त्यामुळे वय आणि लिंग वितरण हे या वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब असू शकते की पुरुषांपेक्षा स्त्रिया अधिक प्रमाणात काळजी घेण्याच्या व्यवसायात काम करतात आणि मुलांची काळजी घेतात, असे रॅस्मस गुस्टाफसन म्हणतात. हा अभ्यास ऑक्टाफार्मा कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात आला, जिथे अनेक सह-लेखक सक्रिय आहेत.